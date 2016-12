A ÎNCEPUT EUTANASIEREA MAIDANEZILOR LA CONSTANŢA / Unde acţionează hingherii şi cum îi poţi chema la tine in cartier

7

"olguta" nu exista

Lasati-o pe "olguta" in pace.Comentatorul "olguta" este o diversiune inventata de cineva(probabil de un ONG) cu scopul de a deturna discutiile in sfera scandalului fara sfarsit.Pentru comentatorii cu argumente,"olguta" are efectul bromurii care se baga pe vremuri in ceaiul soldatilor,pentru a le potoli pofta de sex in cazarma.Pentru alti comentatori,"olguta" este ca pisica aruncata peste gard ca sa intarate cainele vecinului. Pana si titlul articolului este o diversiune."A inceput eutanasierea..." ,este formulat ca si cum s-a dat startul la insamantarile de primavara.Nu vad un plan,o logica,nimeni nu stie cati caini sunt pe strada,nu exista responsabilitati pentru toti proprietarii de animale,o brambureala totala.Politicul nu are interesul sa rezolve aceasta problema.Aici sunt bani multi de sifonat.Asta este o golaneala asemanatoare cu retrocedarile de terenuri si case.Procesul de retrocedare a inceput acum 25 de ani.S-a terminat ? Niet ! Nici nu au interesul.In permanenta se mai gaseste cate un teren de retrocedat,pentru ca au nevoie de spagi la nesfarsit.Despre retrocedari si eutanasiere vom discuta si in anul 2055.Mazare spunea in decembrie 2013 ca legea va fi aplicata incepand cu 01,ianuarie 2014 ,cand cheltuielie vor fi prevazute in buget..Maidanezul "bugetati",o golaneala politica.