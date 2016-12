A împuternicit o străină să-l îngrijească la bătrâneţe şi s-a trezit izgonit din propria locuinţă

A împuternicit o străină să-l îngrijească la bătrânețe și s-a trezit izgonit din propria locuință

În loc să se bucure de bătrânețe după o viață de muncă, un bărbat de 82 de ani din Constanța se teme că va fi aruncat în stradă. Povestea lui Aurel Costică Sion este aceea a multor bătrâni care au împuternicit pe cineva să-i îngrijească la bătrânețe, urmând să le lase locuința. Acum nu mai are nici casă, nici bani. Acuzatul are insă altă variantă privind această poveste. Posomorât, cu durere în ochi, bolnav, Aurel Costică Sion, de 82 de ani, din Constanța, își începe crunta poveste. Nu poate vorbi coerent, nici nu aude, în schimb are în mână un vraf de acte, iar atunci când dorește să ne transmită ceva trece totul pe hârtie. Este însoțit și de avocatul Aurel Glăvan, care ne explică cum vârstnicul a fost înșelat, de mai multe ori, de Lucia Roșu, femeia care s-a angajat să-l îngrijească până la sfârșitul zilelor. Prin notițe, nea Sion ne spune că îngrijitoarea a profitat de starea lui de sănătate și că i-a înstrăinat succesiv lo-cuința, ajungând, în cele din urmă, și fără casă și fără bani. „Mi-a luat tot prin înșelăciune” La început a avut încredere în Lucia Roșu, motiv pentru care a încheiat și testamentul cu nr. 658/18.10.2004, unde era trecută o clauză prin care femeia se obliga să-l îngrijească, după decesul lui revenindu-i ei tot-ul. La data încheierii testamen-tului, Aurel Costică Sion locuia pe strada G. Enescu nr. 12. După o perioadă, Lucia Roșu i-ar fi motivat lui nea Sion că îi este greu să administreze casa, că este prea mare, că ar fi mai bine să o vândă și să-și cumpere un apartament, lucru pe care l-a și făcut. Pentru că i-au rămas bani după ce a vândut casa, suma a fost depusă la bancă, însă nu a știut că titularii contului sunt el și soțul îngrijitoarei. Suma de bani ar fi fost sustrasă de soțul femeii, fără știrea lui, explică avocatul care l-a însoțit pe recla-mant. Prin vânzarea imobilului de pe strada G. Enescu, a fost anulată clauza viageră din testament. Cât privește noua locuință, ea are, la fel, doi proprietari: Aurel Costică Sion și Lucia Roșu. Povestea macabră continuă: femeia vinde și acest apartament și cumpără o casă pe strada Vânători nr. 14, pe care o trece pe numele fiului ei, Tiberiu Roșu. „După aceste manevre frauduloase prin care m-a dezmoștenit, în prezent locuiesc din mila fiului său, pentru că femeia a plecat în străinătate. Mi-a luat tot prin înșelăciune. Acum mă tem că voi fi aruncat în stradă”, adaugă bărbatul. A făcut mai multe plângeri la Parchet, Poliția Municipală, Judecătoria Constanța împotriva celor care l-au înșelat, însă a pierdut. Nu este îngrijit, nu mai are casă, nici bani, starea de sănătate este precară, pentru el totul s-a terminat, conchide avocatul. Varianta familiei Roșu Am luat legătura și cu Tiberiu Roșu, cel cu care locuiește în prezent nea Sion, varianta lui fiind alta: „Mama mea a avut grijă de acest bătrân, dar pentru că făcea naveta de la Cumpăna la Constanța, vârstnicul ne-a spus să vindem cele două case ale noastre și să ne mutăm împreună. Așa am ajuns să lo-cuim cu toții pe strada Vânători nr. 14, noua casă fiind pe nume-le meu”. Toate au decurs bine până într-o dimineață, când bărbatul în vârstă de 82 de ani ar fi zis că nu mai dorește să aibă legătură cu familia Roșu, că vrea să mănânce separat. Până și intrările în aceeași casă au ajuns să fie diferite. „Mama s-a conformat și gătea și pentru noi și pentru el, dar nici așa nu a fost bine. A început să spună că vrem să-l otrăvim, să-l omorâm. Ne-a dat în judecată de trei ori și de fiecare dată a pierdut”, relatează fiul soților Roșu. Și pentru că avea nevoie de îngrijire, vârstnicul a adus o altă doamnă în casă, cu care s-a și căsătorit, ne spune Tiberiu Roșu. „Văzând toate acestea, mama a plecat în Italia. Niciodată nu-l voi da afară din casă, are un spațiu al lui și nu mă deranjează cu nimic. Eu plătesc toate utilitățile în casă și nu-mi convine să scot bani și pentru cheltuielile soției lui, dar asta nu înseamnă că-l voi scoate în stradă”, spune proprietarul. Persoanele interesate de astfel de contracte cu clauze de întreținere sunt sfătuite să apeleze la un avocat, astfel încât actul să fie reziliat în orice moment atât de vânzător, cât și de cumpărător.