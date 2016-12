A ieşit soarele, s-au înmulţit maidanezii!

A ieșit soarele, s-au înmulțit maidanezii!

Vremea în încălzire și soarele i-au scos nu numai pe constănțeni din case, ci și pe maidanezi în drum. În ultimele zile, străzile orașului și mai ales aleile din cartiere sunt pline de câini fără stăpân. Câini mari și mici, femele cu pui după ele, masculi în călduri, haite întregi se plimbă pe acolo, băgând spaima în trecători. Unii sunt pașnici, dar sunt și alții mai fioroși care latră și chiar se reped la oameni. Serviciul de Ecarisaj primește zilnic cel puțin 10-15 sesizări. Ulterior, cele două mașini care îl deservesc se deplasează în zonă și adună patrupedele. „Nu știu de unde au apărut deodată așa de mulți. Probabil că este și perioada lor de împerechere, că umblă câte șapte-opt, se aleargă, se bat.Ți-e și frică să mergi pe stradă. Mai ales printre blocuri este nebunie. Și toate trotuarele sunt pline de mizeriile făcute de ei”, ne-a spus, supărat, Mircea Panait, din cartierul Inel II. Însă probleme sunt în toate cartierele orașului. „Unii locatari îi protejează, le construiesc adăposturi chiar lângă scările blocurilor, îi hrănesc, alții îi gonesc, dau cu pietre în ei și cheamă hingherii să-i «aresteze»”, ne-a declarat glumind un alt constănțean. Cel puțin patru victime zilnic Din păcate, pe lângă că fac mizerie, câinii sunt și foarte periculoși. Potrivit dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, în 2011, 1.850 de constănțeni s-au prezentat cu plăgi mușcate, solicitând îngrijire medicală. Făcând o medie, zilnic, cel puțin patru persoane sunt victime ale maidanezilor. „Chiar zilele trecute se repeziseră la trei copii care cred că se întorceau de la școală și vorbeau mai tare, râdeau. Cine știe ce Dumnezeu li s-o fi părut, că vreo patru câini au început să fugă spre copii, să-i latre și aproape să-i muște. Bieții copii s-au speriat și au început să țipe. Am început să strig și am aruncat cu pietre în câini. De-abia i-am îndepărtat de copii”, a povestit Claudia Pop. Cum puteți să faceți o sesizare Dacă aveți în zonă câini periculoși, puteți face o sesizare către Serviciul de Ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța. Este suficient să sunați la numărul de telefon 0241/550.055 și un dispecer va prelua telefonic plângerea dumneavoastră și va trimite hingherii către zona indicată.