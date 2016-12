A fost reabilitat pasajul de la Tomis!

3

Nota 10+

Înainte de alegerile locale am promis pe un forum Cuget Liber candidatului PSD că îi dau votul și aștept să: 1) renoveze „pișălăul” de la mag.Tomis. și să 2) rezolve și problema gurilor de canal de pe străzi, să le aducă la nivelul asfaltului. Prima problemă s-a rezolvat ,aștept și rezolvarea problemei nr.2. P.S. : Nu sunt fan PSD, am să votez pe viitor cu cel care se ține de treabă și face ceva pentru acest oraș lăsat în paragină de borfașul Mazăre și clica lui. Dacă am ocazia am să-l cinstesc cu o bere bună și rece pe acest primar.