A fost extins programul de ajutorare. Cine are dreptul la pachete de alimente de la Uniunea Europeană

Sa recapitulam

Peste 2 ani sarbatorim cea de-a 70-a aniversare la Foametea din 1947.Foametea din 1947 a fost un fel de "bonus" la suferintele razboiului care abia se terminase.Romanul trebuia sa inteleaga ca Dumnezeul lui s-a inscris in PCR. NIHIL SINE PCR ! Romanul trebuia infometat ca sa priceapa ca singura cale de a supravietui este comunismul.Pe strazile Constantei se vindea "PANDISPAN". "Pandispanul" era o mamaliga rece taiata in felii subtiri(mamaliga feliata). De foame,romanul cumpara "pandispan"."Daca nu aveti paine,mancati "pandispan".Era o replica plina de cinism la celebra fraza rostita de Maria Antoaneta.Un sac de malai valora o avere.Sacul de faina se vindea la bariera Constantei.Intrebat-i pe batrani.La 10 ani dupa Foametea din '47,pana prin anii '60, painea si cateva alimente de baza se vindeau numai pe cartela/CUPOANE.Constructia socialismului cerea sacrificii.Datoria externa a Romaniei condusa de Ceausescu a fost cam de 10-13 MILIARDE DOLARI.Pentru o datorie de 13 miliarde de dolari,o tara cu 24 milioane de locuitori a muncit si a suferit mai bine de 10 ani(anii '80).Stiti bine.Intre Constanta si Cernavoda(gara oras) a existat un tren de navetisti care pleca din Constanta la ora 05.30(dimineata).In trenul asta se circula pe scara vagonului.Toata lumea pleca la munca.Se muncea peste 12 ore pe zi,plus sambata si de multe ori duminica.Romanul trebuia sa-si plateasca datoriile.In magazine se videau "adidasi"(copite de porc).In schimb,la BUFETUL PARTIDULUI gaseai pana si icre negre.La "Shop" se gasea ce-ti doreste inimioara.Numai ca acolo te intreba de unde ai dolarii.Se nascuse OMUL NOU sau OMUL SPECIAL.Revolutia din '89 a trecut si Omul Special isi cerea drepturile.Azi,la aproape 70 de ani de la Foametea din '47,un ministru socialist(Rovana Plumb) are "O VESTE BUNA":AVEM 700.000 DE SARACI IN PLUS care vor primi tot atatea CUPOANE(cartele).Cuponul este un fel de ADEVERINTA DE SARAC. Repet,MINISTRUL ARE O VESTE BUNA.....Traiasca SARACIA ! Daca SARACI nu avem,nimic nu avem.Mai multi saraci,inseamna un Pesedeu fericit.In ultimii ani,Romania a pierdut cam 4-5 milioane de cetateni.Au plecat in pribegie(un fel de genocid).Am ramas doar 18 milioane in tara.La 18 milioane de cetateni romani,un ministru socialist inconstient SE LAUDA ca are 3.3 milioane de saraci(de cartele/cupoane).Romanul trebuie sa inteleaga ca painea lui este garantata de PSD. NIHIL SINE PSD ! Pai,sa nu dai cu ei de pamant ?