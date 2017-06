A fost bătaie pe plajele din Năvodari şi Mamaia. Pe mâna cui au încăput şi de ce hotelierii protestează

5

Rromarlani-porcidecaine rabiati, starpituri satanizate, gnomi blestemați(proverb românesc)

In vara 1977 am început sa cunosc oameni din Europa, ce veneau pe litoral. Am aflat de la ei ca aveau o anxietate din cauza Romanilor tineri - le era teama de hoție si înșelăciune. Știau de Tziganii-bandiți si schimb de valuta. Străinii ii percepeau ca hoți, perfizi pe viitorii Rromarlani. In primăvara 1987 am scris unuia din oamenii străini cunoscuți dupa 1977: "Eu nu mai pot da trăiesc in aceasta "țara" in care "oamenii" numai mint, fura si sunt de'o lașitate înfiorătoare! Eu nu pot sa fac niciuna nici alta! Te rog sa ma ajuți sa plec de'aici". Am reușit sa fug fără niciun ajutor. Dupa treizeci de ani, in kkpIUDALismul instalat între timp, vad ca fosta Romanie e un bantustan atemporal in care cleptomania si moartea lenta au devenit modul de antiviata. --- De ce, ce rațiune ii împinge pe Rromarlani, sa facă din plaje, un bun natural, bunul poporului, un subiect PATOLOGIC de hoție, Nebunie generalizată? De ce plaja trebuie sa ajungă in ghearele a terți BANDIȚI? Ca asta se înțelege. Plaja din fata unui hotel e "închiriată" unui...kkpIUDAlist din afara turismului; tzicnit ce, la rândul lui, o subînchiriaza unui 'banditzel' mai mititel. Cum e posibil așa ceva? Plaja nu e un bun kkpIUDAlist! E bun popular! Ministerul turismul sau primăria trebuie sa mențină plaja, iar hotelul sa plătească o taxa. --- Se înțelege ca plaja naționala e data in...administrarea ABDDL-ului. Pai, scar-boss la ABDDL, am înțeles, e un Greco-Tzigan nebun pe nume Paparis. Asta explica de ce plaja Romanilor a devenit obiect cleptomaniac. Un Roman nu ar permite acest fenomen MALADIV! --- Acum câteva veri, am fost pe plaja de la Belona, Eforie Nord. Am rămas înmărmurit. In primul rând, plaja e mutilata de prezenta unui bazin interior pt amararea bărcilor unui anume Kkoposz, un Gabor nebun, fost șef UTC, ajuns kkpIUDAlist de succesuri si politicastru satanic. Apoi, pur si simplu nu vedeam nisip! Ci chiștoace si alte mizerii. Șezlonguri si...multe muieri cu ugerele expuse. --- Păcătoasa adunătura-satanizata de gnomi, Rromarlanii'astia, Coane Fanica!