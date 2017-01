A crescut numărul copiilor abuzaţi fizic

A crescut numărul copiilor abuzați fizic

La Centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat sau exploatat se află, în prezent, 12 copii. Capacitatea adăpostului este de 14 locuri. „Prâslea“ are doar doi ani, iar cel mai mare a împlinit 14 ani. Centrul s-a deschis în 2005, așa cum ne-a spus purtătorul de cuvânt al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC), Mihaela Ristea. În primii doi ani de la înființare, prin centrul de tranzit au trecut peste 40 de copii. „Locația vrem s-o păstrăm secretă, atâta vreme cât pe perioada cât copiii stau în centru, drepturile părinților sunt suspendate”, a precizat purtătorul de cuvânt al direcției. După perioada de consiliere psihologică, copiii pot lua legătura cu părinții. În Centrul de primire în regim de urgență au stat, la un moment dat, șapte frați. Ei proveneau dintr-o familie care făcea parte dintr-o sectă. Copiii erau neșcolarizați și îndoctrinați. Unii dintre ei nu știau nici să vorbească. Părinții nu le dădeau să mănânce decât anumite alimente. În schimb, se rugau de dimineață până seara. A fost singurul caz, își amintește Mihaela Ristea, când un părinte a fost decăzut din drepturile părintești. „Toți cei șapte frați au fost incluși în sistemul de protecție al copilului, i-am dat în clase de alfabetizare și am încercat să le facem un rost în viață“, ne povestește purtătorul de cuvânt. Zeci de micuți au „scăpat“ de acasă Pe parcursul lui 2007, peste 20 de copii au fost internați în centru. Angajații DGASPC ne mărturisesc că numărul copiilor abuzați fizic și emoțional a crescut. „Datorită campaniei Autorității Națio-nale pentru Protecția Copilului «Bătaia nu-i ruptă din rai», multe cadre didactice, vecini sau prieteni ai unor familii care își abuzează copiii fizic și emoțional au zis că «Așa nu se mai poate» și au sunat la 983 - numărul de telefon al copilului aflat în dificultate. Cunoșteau problemele din familia respectivă, însă au devenit mai conștienți de rolul lor și au sesizat maltratarea copilului“, adaugă Mihaela Ristea. În județul nostru nu au fost cazuri de abuzuri sexuale, sau cel puțin nu au ajuns la urechile celor de la protecția copilului. În cele mai multe cazuri, este vorba de abuzuri fizice, cei mai afectați fiind copiii mici, de până la vârsta de șase ani. Unii copii au fost dați în îngrijirea celuilalt părinte, iar alții au fost plasați la bunici sau la alte rude, însă cei mai mulți au fost internați în servicii rezidențiale. Dacă părinții nu-și vor copiii, nici bunicii nu-și vor nepoții. În unele cazuri, angajații direcției au încercat să plaseze copilul la bunici, dat fiind comportamentului unui părinte. Spre surprinderea multora, nici bunicii nu și-au dorit nepotul. Sunt oameni care, dintr-o întâmplare, au ajuns părinți. „Zilele trecute am citit o declarație a unei mame în care spunea că nu-și mai dorește copilul și n-o mai interesează ce se întâmplă cu el", ne mărturisește Mihaela Ristea. Este nevoie de înăsprirea legislației pentru acești părinți. Sancțiunea decăderii din drepturile părintești nu reprezintă pentru ei decât o eliberare. 