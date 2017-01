80 de copii din Ciocârlia de Sus au călătorit cu Maşina cu jucării în Africa

80 de copii din Ciocârlia de Sus au călătorit cu Mașina cu jucării în Africa

Ştire online publicată Marţi, 08 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În prima zi a circuitului realizat de „S.O.S. Mașina cu Jucării” în colaborare cu organizația World Vision România - Biroul Zonal Constanța, 80 de copii împreună cu părinții și cadrele didactice au petrecut cu totul special o zi de vacanță. Echipa care călătorește prin țară cu un microbuz dotat cu diferite jocuri, materiale creative și jucării a organizat, în premieră, pentru micuții din Ciocârlia de Sus, activități educativ-recreative. Cei peste 80 de copii care au venit la eveniment au participat la jocuri de grup, concursuri sportive, jocuri de perspicacitate, de observație și memorie. Puștii și-au arătat talentul în ateliere de pictură, modelaj, au confecționat jucării, brățări și au învățat să facă jonglerie. Evenimentul s-a desfășurat în parcul școlii cu clasele I-VIII din Ciocârlia de Sus. Coordonatorul proiectului „S.O.S. Mașina cu Jucării”, Ioana Teodoru, ne-a declarat că, de cinci ani, face câte două turnee pe vară și că puștii din localitatea con-stănțeană au fost extraordinari. „Copiii au fost foarte cuminți, receptivi și încântați de poveștile noastre”, a declarat coordonatorul proiectului. La primele ore, micuții au făcut o călătorie imaginară în Africa. „În fiecare localitate pedagogii aleg o temă nouă, iar la Ciocârlia de Sus tema a fost Africa”, a declarat Izabela Ștefan-Iorga, asistent relații publice World Vision România - Biroul Zonal Constanța. Copiii au fost pictați cu motive africane Eaman Semiral, elev în clasa a V-a la școala din sat, a fost încântat de jocul de fotbal și de obiectele din lemn. „Ne-am jucat de-a pescuitul și am fost pictat leu”, și-a exprimat bucuria copilul. Teodora, elevă în clasa a III-a, s-a integrat repede în grup: „Mi-a plăcut să mă joc, am confecționat o brățară, ne-am jucat cu toate jocurile și am fost pictată în prințesă africană”. Maria Văsii, bunică a cinci nepoți, prezentă la eveniment, a declarat că inițiativa a fost foarte bună pentru copii, mai ales că sunt scoși din mediul lor. „Dacă ar organiza evenimentul la două săptămâni, copiii ar petrece vacanța mai plăcut și util”, a declarat Maria Văsii. Nici cei mari, de clasa a VIII-a nu s-au dat în lături de la jocuri și au participat cu drag la toate activitățile. Georgeta Drăgoi, consilierul educativ al școlii din localitate consideră că activitatea de ieri a impresionat atât copiii cât și adulții prin inedit. „Puștii au fost antrenați să se joace organizat și să se exprime liber”, a declarat con-silierul. După program, copiii nu au putut să se despartă de jocuri și au ajutat echipa să strângă jucăriile. Mașina cu jucării va staționa, în intervalele orare 10,00-12,00, respectiv 16,00-18,00, în locali-tățile Viișoara și Cobadin - astăzi, Cogealac - nouă iulie, Fântânele și Corbu - zece iulie, Valu lui Traian și Cumpăna - 11 iulie. SOS Mașina cu Jucării funcționează din anul 2002 ca program social mobil al SOS Satele Copiilor România, specializat în educație prin joc și se adresează copiilor din toate categoriile sociale.