72 de asociaţii riscă să rămână fără apă

Din cauza datoriilor către RAJA

72 de asociații riscă să rămână fără apă

Pentru perioada 19 - 22 februarie 2013, 72 de asociații de proprietari din Năvodari sunt avizate pentru debranșare din cauza datoriilor de peste 280.000 lei către SC RAJA SA. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu și-au achitat restanțele.„Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații rău-platnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornici-lor, în doar câteva zile, își achită cea mai mare parte a restanțelor. În aces-te condiții, săptămânal sunt avizați sute de abonați cu restanțe, indife-rent de statutul juridic al acestora”, precizează purtătorul de cuvânt al SC RAJA SA, Irina Oprea.Iată lista datornicilor: A.P. Coralia, str. Teilor nr. 2, 1.552,93 lei, administrator Alexandru Stan; A.P. „Mo-dern” 2000, str. Midiei nr. 22, FN, Bl. M3, 2.119,39 lei, președinte Nil Chirvasa, administrator Tamara Bălțoi; A.P. „Viitorul”, str. Mării nr. 3, Cămin Midia, 6.855,78 lei, președinte S. Lepădatu, administrator Florența Mototolea; A.P. 05, str. Ogorului Bl. O5, 1.787,72 lei, administrator Silviu Sirghie; A.P. 1, str. Albinelor, Bl. B2, 2.517,00 lei, președinte F. Streinu, administrator Ioana Pătrașcu; A.P. 12 Midia, str. Midiei nr. 10, 1.816,73 lei, preșe-dinte Augustin Căpitan, administrator Geta Gheorghe; A.P. 12 Sud, str. Rândunelelor nr. 6, 6.110,83 lei, președinte Alecse Dobrescu, administrator Constanța Rusu; A.P. 13 Sud, str. Lalelelor Nr. 2, 16.710,94 lei, președinte Ilie Pârlog, administrator Rodica Dumitrache; A.P. 14 Sud, str. Panseluțelor nr. 5, 2.645,21 lei, președinte M. Topliceanu, administrator V. Măgureanu; A.P. 16, str. Constanței nr. 16, 3.455,93 lei, administrator Adrian Popa; A.P. 19 Sud, str. Frunzelor, Bl. 19 Sud, 2.310,50 lei, președinte Mihai Toxin, administrator Rodica Hritcu; A.P. 20 Sud, str. Frunzelor Nr. 14, 3.314,18 lei, președinte Vasile Băisan, administrator Polixenia Iancu; A.P. 21 Sud, str. Frunzelor nr. 16, 2.576,90 lei, președinte Ioan Pohariu, administrator Olga Marilena Rus; A.P. 25 Est, str. Brotăceilor nr. 3, 5.825,04 lei, președinte Lili Nicula, administrator Maria Dascălu; A.P. 2E, Bl. E2, Sc. C, Et. 4, 8.519,85 lei, președinte Aurel Petre, administrator Aneta Panus; A.P. 30 Est, str. Delfinului nr. 6, 2.726,37 lei, președinte Stelian Talpac, administrator Ioana Pătrașcu; A.P. 33 Est, str. Meduzei, Bl. 33 Est, 6.164,35 lei, președinte Florin Petre, administrator Tamara Bălțoi; A.P. 35 Est E, str. Delfinului nr. 8, 1.543,57 lei, președinte Olga Grigore, administrator Lențuca Varga; A.P. 4 Sud, str. Rândunelelor, Bl. 4 Sud, 2.936,75 lei, președinte Cristina Dumitru, administrator Vasilica Agiu; A.P. 66 Sud, str. Crinului nr. 4, 1.687,40 lei, președinte Marinela Maxim, administrator A. Cozianu; A.P. A9 Peco, str. Albinelor nr. 17, 9.333,24 lei, președinte Mihai Besnea, administrator Gabriela Raită; A.P. Albinelor 12, str. Albinelor nr. 12, 1.784,00, președinte Lucian Mocanu, administrator Netuța Matei; A.P. P9, str. Pescărușului nr. 95, 2.504,29 lei, președinte Vasile Danci, administrator Maria Enica; A.P. P8, str. Pescă-rușului nr. 95, 2.757,81 lei, președinte Derevenciuc, administrator Steluța Vasiliu; A.P. Bl. 22 Sud, str. Frunzelor Nr. 18, 4.020,57 lei, președinte L. Vasilescu, administrator Gheorghe Petrovici; A.P. Bl. 54, str. Midiei, Bl. 54, 1.718,43 lei, președinte I. Dumi-trașcu, administrator Carmen Dincă; A.P. Bl. 64, str. Al. Panseluțelor nr. 2, 2.675,54 lei, președinte Florin Ciobanu, administrator Rodica Hritcu; A.P. Bl. A2B, str. Albinelor nr. 2, 1.879,45 lei, președinte Andra Damian, administrator Elena Mihai; A.P. Bl. C2A, C2B, str. Culturii, Bl. C2, 2.073,21 lei, președinte Luminița David, administrator Elena Mihai; A.P. Bl. C4. NATO, str. Cabanei nr. 5, 2.894,09 lei, președinte Anica Dia-conu, administrator Petrică Gonaciu; A.P. Bl. F4, str. Frunzelor Bl. F4, 2.195,93 lei, președinte Ghiță Crean-gă, administrator Olga Marilena Rus; A.P. Bl. R1, R2, R3, R4, str. Rându-nelelor, Bl. R 3, 5.898,66 lei, președinte Ion Alexandru, administrator Vasilica Mitu; A.P. Bl. RA1, str. Rândunelelor nr. 17, 6.107,91 lei, Stelică Chiriac, Gabriela Raită; A.P. Bloc M3, str. Midie nr. 22, 3.794,65 lei, președinte Marin Postaliu, administrator Ana Maxim; A.P. C.N.3, str. Mării nr. 24, 4.084,04 lei, președinte Victoria Raban, administrator Vasile Ardelean; A.P. Crinului 62, str. Crinului nr. 62, 3.906,51 lei, președinte Cătălin Ghiță, administrator Steluța Vasiliu; A.P. Cristal 5, Al. Liliacului Bl. 10 Sud, 5.496,96 lei, președinte Niculae Manea, administrator Nastasia Zugravu; A.P. E Tașaul, str. Nuferilor nr. 19 E, 1.918,52 lei, administrator Ioana Pătrașcu; A.P. E2C, str. Albinelor, Bl. E2C, 3.522,05 lei, președinte Ion Petre, administrator Gabriela Oprica; A.P. F Tașaul, str. Nuferilor, Bl. F Tașaul, 3.022,49 lei, președinte C. Cojocaru, administrator Ani Vasile; A.P. F.5, Frunzelor nr. 3, 1.915,70 lei, președinte Gica Chirazi, administrator Rodica Hritcu; A.P. F1, str. Frunzelor, Bl. F1, 4.229,92 lei, administrator Silviu Sîrghie; A.P. Familia, str. Delfinului nr. 5, 3.710,59 lei, președinte Petre Roșu, administrator Leonora Mișca; A.P. G Tașaul, str. Frunzelor nr. 11, 14.625,81 lei, președinte A. Cojo-caru, administrator Tudorel Meiroșu; A.P. G2, str. Cabanei, Bl. G2, 1.749,47 lei, președinte Aurica Dima, administrator Anișoara Gadiuta; A.P. Ghioceilor, Bl. 58, Sc. C, 6.442,04 lei, președinte Chira Sascău, administrator Florentina Meres; A.P. Gladiola, str. Crizantemelor nr. 39, 6.317,24 lei, președinte Gh. Geambașu; administrator Julieta Beli; A.P. H3, Con-stanței nr. 4, 1.584,83 lei, președinte Ion Chifan, administrator V. Măgureanu; A.P. H5, str. Constanței, Bl. H5, 4.241,96 lei, președinte Claudiu Bontaș, administrator Daniela Bălțoi; A.P. LEGMAS, str. Crângașu Mării nr. 5, 5.008,74 lei, președinte Ion Albina, administrator Tamara Bălțoi; A.P. LOCATO C4, str. Culturii, Bl. C4, 2.099,28 lei, președinte Iulian Băjenariu, administrator Gabriela Raită; A.P. M2A, str. Midiei nr. 9, 5.423,78 lei, președinte Mirela Dogariu, administrator Maria Enică; A.P. METRO, str. Constanței nr. 21, 3.559,53 lei, președinte Stan Ioniță, administrator Constanța Rusu; A.P. Nufărul 34 Est, str. Nuferilor, Bl. 34 Est, 3.092,06 lei, președinte Manole Badea, administrator Viorica Simion; A.P. O7 Sc. A, B, str. Ogorului, Bl. O7, 4.123,03 lei, președinte Ion Chițu, administrator Gabriela Raita; A.P. Ogorului O4, str. Ogorului, Bl. O4, 1.660,51 lei, președinte Victoria Tănase, administrator Tamara Bălțoi; A.P. Olimp, str. Frunzelor nr. 10, 1.288,81 lei, președinte C. Oroviceanu, Vasilica Simionov; A.P. P1 Sc. A, str. Pescărușului nr. 83, 2.092,58 lei, președinte Ioana Patru, administrator Rodica Costache; A.P. P1 Sc. C, str. Pescărușului nr. 83, 1.517,76 lei, președinte Gheorghe Matei, administrator Vasilica Simionov; A.P. P6, str. Pescărușului nr. 91, 2.435,18 lei, administrator Elena Mihai; A.P. P7-P10, str. Pescărușului, Bl. P17, 3.180,50 lei, președinte Marian Macagiu, administrator Livia Iordache; A.P. Panseluțelor, Al. Panseluțelor nr. 1, 3.963,91 lei, președinte Vasilica Nedu, administrator Rodica Dumitrache; A.P. Pescărușului CP1, Al. Pes-cărușului, Bl. CP1, 2.313,95 lei, președinte Victoria Dan, administrator Rodica Lazăr; A.P. RA 6, str. Ogorului nr. 9, 2.338,32 lei, președinte Ion Enache, administrator Octavia Cruceanu; A.P. RA2, str. Rândunelelor nr. 19, 6.333,72 lei, președinte Mihai Scânteie, administrator Tamara Bălțoi; A.P. Rândunica, str. Rândunelelor nr. 2, 5.740,03 lei, președinte Mihai Iacob, administrator Gabriela Raită; A.P. Stadion, str. Constanței, Bl. H2/A, 3.883,14 lei, președinte Silica Strungaru, administrator Ani Vasile; A.P. T7 Tașaul, str. Tașaul, Bl. T7, 2.087,73 lei, președinte Ștefan Tudose, administrator Viorica Simion; A.P. Troița Constanței, Bl. C2, 1.630,00 lei, președinte Gheorghe Irimia, administrator Constantin Ionete; A.P. Vulturul Ogorului, Bl. O7, 8.306,86 lei, președinte Ilie Mitaru, administrator Georgeta Nicolae; A.P. „Central”, str. Culturii, Bl. C3, Sc. B, 6.406,69 lei, președinte Costică Lucan, administrator Domnița Paraschiv; A.P. C3A, C3B, str. Culturii, Bl. C3, Sc. A, 2.045,40 lei, președinte Manuela Baltaru, administrator Tamara Bălțoi.