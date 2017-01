45 de zile şi devii pensionar!

45 de zile și devii pensionar!

Sute de constănțeni trec zilnic pragul Casei Județene de Pensii. Fiecare dintre ei are câte o problemă de rezolvat. Nu se mai îmbulzesc să-și ia bilete de tratament, căci nu le mai ajunge pensia și de stațiune. Unii vor să li se recalculeze pensia, alții vor doar să se pensioneze mai repede. Despre toate acestea , într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“ de directorul coordonator al Casei Județene de Pensii, Cristina Samoilă. - Mai vrea lumea să se pensioneze anticipat? - Da, înregistrăm zilnic cereri, însă nu mai mult decât în anii trecuți. A fost mai aglomerat în luna ianuarie, când s-a reluat procedura de primire a solicitărilor de pensionare anticipată. Acestea fuseseră sistate în cursul anului trecut. Persoanele care se pensionează cu anticipație trebuie să înțeleagă însă, că, odată ce primesc decizia, nu mai au voie să realizeze niciun fel de venit profesional. - În cât timp se poate pensiona un angajat care întrunește condițiile de vârstă sau are stagiul complet de cotizare? - Din momentul în care depune dosarul durează maximum 45 de zile până va primi decizia. Înainte dura chiar și luni de zile, din cauză că erau numeroase cereri, se făceau recalculări, dar acum nu mai sunt așa de multe probleme. După primirea deciziei el va primi pensie retroactiv de la data de îndeplinire a stagiului complet de cotizație. - Câți pensionari are județul nostru la momentul actual? - La această oră, la nivelul județului Constanța sunt înregistrați 188.000 de pensionari, la care se mai adaugă cei pe Legile speciale nr. 189 și nr.118. Este un volum mare de muncă. Se întâmplă să se mai aglomereze la ghișee, dar ne străduim să îi ajutăm pe oameni să nu mai stea la cozi. Când văd că este multă lume cobor și îi redirecționez către alte ghișee, uneori preiau eu însămi dosarele. - Aveți multe audiențe săptămânal. De ce se plâng oamenii? - Cei mai mulți vin la noi pentru că sunt nemulțumiți de pensie. Ei nu realizează că pensia se calculează pentru întreaga activitate, cu toate salariile pe care le-a avut de-a lungul anilor, și nu cum era sistemul de calcul cu primii cinci sau ultimii cinci ani. Omul află că vecinul care mai mult și se crede nedreptățit. Unii nu știu că există o diferență de punctaj pentru femei și pentru bărbați. Însă discutăm cu ei și îi facem să înțeleagă. - Ce se întâmplă cu cei care realizează venituri din activități independente, dar nu și-a achi-tat contribuțiile sociale? - Ei trebuie să vină să plătească pentru că dacă și-au depus de-clarațiile apar ca și debitori la noi. Este o vechime și un stagiu de cotizare care îi ajută pentru a avea o pensie mai mare. Nu vor fi sancționați cu amenzi, dar vor suporta penalizări.