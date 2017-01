4.000 de euro donaţi pentru fiecare gol la campionatul Euro 2008

4.000 de euro donați pentru fiecare gol la campionatul Euro 2008

Comitetul Internațional de Cruce Roșie (CICR) împreună cu Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA), Federația Română de Fotbal și Crucea Roșie Română, lansează campania de colectare de fonduri UEFA EURO 2008 - „Înscrie pentru Crucea Roșie” (Score for the Red Cross). Campania este organizată în favoarea victimelor minelor anti-personal din Afganistan, care vor putea beneficia de membre artificiale, urmate de ședințe de fizioterapie. În plus, CICR va ajuta victimele minelor anti-personal să se integreze în familiile și comunitățile lor, prin cursuri de formare profesională. Societatea Națională de Crucea Roșie din România împreună cu Federația Română de Fotbal au hotărât să se implice activ în campania „Înscrie pentru Crucea Roșie”, urmând ca banii obținuți din golurile virtuale cumpărate de suporterii români să fie utilizați pentru ajutorarea familiilor aflate în suferință din România. În timpul acestei campanii, utilizatorii de internet vor putea să-și ajute echipa preferată să câștige titlul de „Cea mai umanitară echipă”, cumpărând goluri virtuale pe site-ul www.scorefortheredcross.org. Numele echipei câștigătoare va fi anunțată pe 6 iulie 2008. UEFA va dona CICR-ului 4.000 de euro pentru fiecare gol înscris în timpul desfășurării Campionatului Euro 2008. Societățile Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie vor primi 50% din fondurile colectate în urma acestei campanii.