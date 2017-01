300 de constănţeni au apelat la serviciile cabinetului de testare gratuită HIV de la Spitalul Judeţean

300 de constănțeni au apelat la serviciile cabinetului de testare gratuită HIV de la Spitalul Județean

Cele mai multe persoane evită să facă un test HIV pentru că se tem că rezultatul pozitiv echivalează cu o sentință la moarte. Specialiștii vor să demonstreze contrariul - că depistarea precoce a infecției cu HIV permite urmarea de tratamente de calitate și, implicit, o viață normală. Din toamna anului trecut, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța funcționează un cabinet de testare gratuită HIV. Centrul a fost înființat ca urmare a parteneriatului încheiat între unitatea sanitară județeană și Fundația „Baylor“ - Marea Neagră, cu sprijinul Texas Children’s Hospital. Orice constănțean poate afla, în zece minute, dacă este sau nu infectat cu virusul HIV. Ana Maria Schwaitzer, directorul Fundației „Baylor“, spune că testul are senzitivitate foarte mare - în proporție de 99,9%. Tinerii, interesați să facă testul HIV De la începutul lunii noiembrie și până în prezent, aproximativ 300 de persoane au fost testate, după cum ne-a declarat Mihaela Mocanu, consilier în cadrul Fundației „Baylor“. „Noi am făcut și testări pe teren, am mers în universități. În două - trei ore, am făcut minim 35 de testări. În următoarea perioadă, intenționăm să mergem și în licee, la clasele a XII-a”, a precizat Mihaela Mocanu. Din cele 300 de testări efectuate, un singur rezultat a fost pozitiv. În astfel de cazuri, dacă testul este reactiv, este trimis la Autoritatea de Sănătate Publică Județeană pentru a se efectua o retestare. Mai mult de 70% dintre cei care au apelat la serviciile de testare ale cabinetului sunt tineri. De asemenea, navigatorii și personalul medical sunt alte categorii care au trecut pragul cabinetului pentru a face testul HIV. Înaintea testului propriu - zis, pacienții sunt consiliați, după care li se solicită consimțământul scris. Retestare peste trei luni Persoanele care prezintă risc crescut de a se infecta - personal medical, consumatori de droguri injectabile, persoanele care declară că nu folosesc prezervativ la contactul sexual - sunt sfătuite să revină peste 3 luni pentru a-și face testul. „Mulți solicită buletinele de analiză. Spre exemplu, navigatorii vor să arate soției că rezultatul este negativ, iar adolescenții părinților“, a precizat Mihaela Mocanu. Potrivit statisticilor, la nivelul județului nostru trăiesc peste 1.000 de persoane cu HIV/SIDA. Indiferent dacă vor să se testeze sau nu, constănțenii se pot adresa centrului din cadrul Spitalului Județean Constanța pentru a obține informații și consultanță despre infecția HIV/SIDA. Programul de lucru al cabinetului este luni, orele 8.00 - 12.00, miercuri, orele 12.00 - 16.00, și joi, orele 9.00 - 15.00. Unul dintre cel mai importante avantaje ale deschiderii acestui centru este cel financiar, dacă ne gândim la faptul că testarea HIV/SIDA costă în jur de 50 de lei.