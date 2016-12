30% dintre româncele de peste 35 de ani sunt infertile

Statisticile privind fertilitatea în România sunt îngrijorătoare. Potrivit Ministerului Sănătății, 30% dintre femeile de peste 35 de ani din țara noastră au probleme de fertilitate, iar procentul crește cu înaintarea în vârstă. Medicii spun că 50% dintre cele de peste 40 de ani au astfel de probleme. Aproape 60% dintre femeile care suferă de infertilitate nu cer ajutorul specialiștilor. Din acest an, Ministerul Sănătății a demarat un program național de fertilizare in vitro, care se adresează cuplurilor căsătorite sau aflate într-o relație stabilă de cel puțin un an.