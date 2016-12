3.000 de angajaţi din asistenţa socială vor rămâne fără slujbe

3.000 de angajați din asistența socială vor rămâne fără slujbe

După profesori, a venit și rândul angajaților din sistemul de protecție socială să se teamă pentru slujba lor. Ministrul Muncii, Mihai Șeitan, a anunțat, miercuri, 6 ianuarie, că aproximativ 3.000 de angajați din sistemul de protecție socială, din întreaga țară, își vor pierde locurile de muncă în 2010, după stabilirea noilor standarde de cost pentru serviciile sociale. Astfel, din cei 32.000 de angajați din sistem, 3.000 vor fi disponibilizați. Standardele de cost adoptate de Guvern impun, totodată, o reducere a cheltuielilor din sistemul de protecție socială pentru anul 2010, în comparație cu anul 2009, astfel: de 26% în domeniul protecției copiilor (aproximativ 317 milioane de lei), 8% - în domeniul protecției persoanelor cu handicap (aproximativ 36,6 milioane de lei) și 3% - în domeniul protecției persoanelor vârstnice (3,6 milioane de lei). Măsura extremă nu este o surpriză pentru angajații Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Având în vedere situația financiară din ultima perioadă, era de așteptat ca, în cele din urmă, după impunerea a câte patru zile de concediu fără plată în noiembrie și decembrie 2009, să se ajungă și la disponibilizări. Cu numai câteva zile înainte de finele anului 2009, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța, Roxana Onea, ne declara: „în funcție de evoluția evenimentelor și politica guvernamentală, probabil că se va ajunge și la această situație”. Cu toate acestea, se pare că în județul nostru, nu este cazul ca angajații din sistemul protecției sociale să rămână fără locuri de muncă. Potrivit directorului coordo-nator al DGASPC, Petre Dinică, personalul este deja mult sub normativ, cu un deficit de peste 100 de persoane. „Decizia ministerului nu afectează direcția noastră, unde avem, per total, 102 posturi neocupate, iar, dacă privim fragmentat, pe servicii, vom vedea că deficitul de personal este, în realitate, mult mai mare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Petre Dinică. Calitatea serviciilor sociale, în pericol Din păcate, disponibilizarea a aproximativ 3.000 de oameni din sistemul protecțiilor sociale va afecta, cu siguranță, buna desfășurare a activității în instituțiile respective. „Personalul din centre și ser-vicii este mult sub standardele în vigoare și, dacă vor mai fi disponibilizări, nu cred că vom mai putea asigura servicii de calitate în centre, unde oricum personalul este foarte greu de organizat astfel încât să își ia și zilele fără plată și să asigurăm și servicii de calitate în centre”, a precizat Roxana Onea. În prezent, la Constanța, numărul asistenților maternali este de 363, iar numărul copiilor aflați în asistență maternală este de 518 copii. De asemenea, alți 547 de copii se află în centre de plasament de pe raza județului, care oricum funcționează peste capacitate. Din numărul de 518 de minori aflați în asistență maternală, un număr de 107 copii sunt încadrați în grad de handicap. De asemenea, în cele nouă centre destinate adulților, se află protejați un număr de 620 de adulți. Centrele pentru adulți sunt de recuperare neuropsihiatrică, de îngrijire și asistență, centre pilot sau căsuțe protejate. Costuri reduse pentru îngrijirea copiilor și a adulților „Acolo unde vorbim de bolnavi, unde îngrijim oameni aflați în suferință, nu te poți juca. Nu poți să-ți bați joc de cei pe care îi îngrijești. Noi funcționăm oricum cu un număr de angajați sub standardele minime stabilite în actele normative. Iar acest lucru îl facem de câțiva ani, tocmai din cauza subfinanțării cronice de care suferă sistemul. Am încercat să gestionăm mult mai bine banii și am luat astfel de măsuri înainte să ne fie impuse. Aceeași situație este și în cazul reducerii costurilor pentru serviciile sociale. Noi, în prezent, avem costuri mai mici decât cele ce vor fi impuse de noile prevederi ale Guvernului, astfel încât nu se pune problema să mai reducem, deocamdată, din costuri”, a mai adăugat Petre Dinică. Pentru serviciile destinate copiilor plasați la asistenți maternali, Executivul a stabilit standarde de cost de 20.896 lei pe an pentru un copil aflat în plasament, 13.931 lei pe an/per copil dacă sunt doi copii în plasament și de 11.014 lei pe an/per copil dacă sunt trei copii în plasament. Pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilități plasați la asistenți maternali, standardele de cost sunt de 24.452 lei anual pentru un copil, 17.486 lei pe an /per copil pentru doi sau mai mulți copii. În centrele de îngrijire și asistență a adulților cu handicap, standardul de cost va fi de 23.164 lei anual pentru fiecare beneficiar, iar în cele de recuperare a persoanelor cu handicap - de 24.423 lei anual.