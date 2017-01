250 de lei pe lună pentru creşterea unui copil abandonat de părinţi

250 de lei pe lună pentru creșterea unui copil abandonat de părinți

Recenta propunere a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale privind dezvoltarea serviciilor de tip familial pentru copiii separați de părinți stârnește deja reacții negative. Federația Națională Sindicală „Pro Assist” se declară indignată de inițiativa reprezentanților ministerului, considerând-o împotriva intereselor copiilor aflați în această situație. Biroul Executiv al FNS „Pro Assist” a transmis o scrisoare deschisă către prim-ministrul Emil Boc, exprimându-și dezacordul privind proiectul cu pricina, aflat în prezent în dezbatere publică. Inițiativa vizează reducerea numărului de copii plasați la asistenți maternali de la 20.000 în 2009, la 7.500 în 2013. În intervalul respectiv, numărul de asistenți maternali profesioniști va scădea și el, de la 15.000 în prezent, la 7.000. „Prin modificarea proiectului de mai sus, altfel decât a fost negociat cu partenerii sociali, se alocă 250 de lei pe lună sub forma unei indemnizații de plasament, atât copilului aflat în plasament la asistentul maternal profesionist, cât și celui aflat în plasament la persoană fizică, pentru hrană, echipament, medicamente și alte cheltuieli materiale. Să nu uităm un lucru: asistentul maternal profesionist are un salariu lunar de aproximativ 850 lei! În aceste condiții, tot se consideră că este mult? Se dorește și se cere calitate în oferirea de servicii! Dar cum este stimulată calitatea? Prin salarii derizorii? Mai bine oferim 250 lei pe lună familiei naturale sau extinse a copilului pe care de multe ori nu o interesează decât obținerea de foloase de pe urma propriilor copii și nu îngrijirea acestora. Este datoria familiei să-și crească copilul. De ce nu primesc și familiile fără probleme o indemnizație de 250 lei pe lună ca să-și crească proprii copii? În aceste condiții, considerăm că este discriminare! Atenționăm că în contextul adoptării acestei ordonanțe sub această formă, vor crește abuzul, exploatarea și neglijarea copiilor, precum și abandonul școlar!”, precizează în scrisoarea deschisă Radu Liță, președintele „Pro Assist”.