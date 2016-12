24 septembrie - Ziua de curăţenie naţională

24 septembrie - Ziua de curățenie națională

Peste 200.000 de voluntari vor participa, pe 24 septembrie, la o amplă acțiune de curățenie în întreaga țară. Evenimentul se va desfășura în cadrul proiectului „Let’s do it, Romania!”. Recent, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului s-a alăturat echipei „Let’s Do It, Romania!”. Un acord de parteneriat a fost semnat în vederea sprijinirii organizării și implementării celui mai mare proiect de voluntariat din România.Prin acțiunea din septembrie echipa își propune curățarea deșeurilor din arealele naturale într-o singură zi. În 2010, pe 25 septembrie, peste 200.000 de voluntari au participat la Ziua de Curățenie Națională.