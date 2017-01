2016 INTRĂ ÎN ISTORIE! CUM VA FI VREMEA ÎN URMĂTOARELE TREI LUNI

Ştire online publicată Duminică, 19 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

După o primăvară ploioasă și un iunie instabil și rece, ne așteaptă luni caniculare, iar anul 2016 are toate șansele să fie cel mai călduros din istorie. Mai mult, precipitatiile vor fi deficitare in cea mai mare parte a teritoriului, reiese din prognoza de specialitate valabila pentru intervalul iulie - septembrie 2016, publicata de ANM.LUNA IULIETemperaturile medii ale aerului se vor situa peste normalul perioadei in sud-estul tarii si local in sud, est si in vestul extrem, iar in rest vor fi valori termice apropiate de media climatologica. Potrivit masuratorilor de specialitate, media multianuala lunara pentru luna iulie este de 20,2 grade Celsius, luandu-se in considerare parametrii monitorizati in intervalul 1981 - 2010. In ceea ce priveste valorile termice medii, specialistii ANM estimeaza, in perioada analizata, valori de temperatura intre 15 si 23 de grade Celsius, in Moldova, respectiv intre 18 si 24 de grade Celsius, in Oltenia si Muntenia.Precipitatiile totale prognozate pentru luna iulie vor fi deficitare in cea mai mare parte a teritoriului. Media multianuala a precipitatiilor este de 77,8 litri/metrul patrat, pentru luna iulie. Cele mai mari cantitati de precipitatii sunt estimate in Moldova (112 l/mp), Muntenia si Maramureș (pană la 102 l/mp) si Transilvania si Oltenia (pana la 100 l/mp).LUNA AUGUSTIn august 2016, temperatura aerului se va situa peste medie in sud-est si local in sud si vest. In restul teritoriului valorile termice vor fi apropiate de normal, media multianuala a lunii fiind de 19,7 grade Celsius. Cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra in zona Transilvaniei (intre 16 si 20 de grade Celsius), in timp ce valori termice medii mai ridicate se vor consemna in Dobrogea, Banat, Oltenia, Muntenia si Moldova, de pana la 23 de grade Celsius.In privinta precipitatiilor, prognoza ANM arata ca, in luna august, cantitatile totale se vor mentine deficitare in cea mai mare parte a teritoriului. Media multianuala lunara, conform masuratorilor, este de 64,7 litri/metrul patrat. Cele mai mari cantitati de precipitatii se vor consemna in Muntenia (95 l/mp), Transilvania (90 l/mp) si Oltenia (88 l/mp).LUNA SEPTEMBRIEPotrivit ANM, in prima luna de toamna a anului, valorile termice vor fi mai ridicate decat media climatologica (stabilita la 14,8 grade Celsius), in sud si sud-est, precum si local in restul teritoriului. Temperaturile medii vor fi de pana la 18-19 grade Celsius, in Banat, Oltenia, Muntenia si Dobrogea.Pe de alta parte, cantitatile de precipitatii vor fi sub media lunii, in cea mai mare parte a tarii, cu exceptia regiunilor nordice si centrale, unde, local, se vor apropia de normal, respectiv de 55 litri/mp. In zonele Crisanei, Banatului si Maramuresului, cantitatile medii de precipitatii ar putea ajunge la 70 - 78 l/mp. In acelasi timp, in Moldova si Dobrogea, estimarile variaza intre 23 si 59 l/mp.sursa: realitatea.net