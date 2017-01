2007 – Anul Internaţional al Delfinului

2007 – Anul Internațional al Delfinului

În urmă cu câteva decenii, numărul delfinilor din apele Mării Negre era cu mult mai mare decât cel de acum. În anii '40 efectivele erau estimate la 1,5 - 2 milioane de exemplare. Din cauza pescuitului industrial al acestor specii, dar și reducerii hranei, numărul lor a ajuns în anul 1980 la 50.000 de exemplare. După cum reiese din observațiile efectuate în ultimii ani de către specialiști, cauza principală a declinului populațiilor de delfini este considerată a fi capturarea accidentală în plasele de pescuit. Capturile accidentale de delfini au loc în zona platformei continentale în toate țările riverane Mării Negre, zonă unde se practică mai intens pescuitul. Se știe că activitățile de pescuit staționar (setcile pentru pescuit calcan) și activ (traule) atrag delfinii pentru hrănire. Delfinii ajunși în plasele pescarilor nu reușesc să mai scape și, ca urmare, mor prin înec. A XI-a ediție a Zilei Inter-naționale a Mării Negre (31 octombrie), organizată de Comisia Mării Negre cu susținerea Black Sea Ecosystem Recovery Project (BSERP), parte a Programului de Dezvoltare a Națiunilor Unite, va fi sărbătorită și anul acesta în toate cele șase țări riverane Mării Negre. Tema acestui an a Zilei Internaționale a Mării Negre este delfinul. Anul 2007 este sărbătorit în toată lumea ca Anul Internațional al Delfinului. Cele șase țări riverane Mării Negre, incluzând Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Turcia și Ucraina, au semnat Convenția pentru Protejarea Mării Negre împotriva Poluării (Convenția de la București) în data de 21 aprilie 1992 și Planul Strategic de Acțiune al Mării Negre în data de 31 octombrie 1996, punându-se de acord să coopereze pentru protejarea Mării Negre. Data de 31 octombrie a fost sărbătorită în fiecare an de țările riverane Mării Negre ca Ziua Internațională a Mării Negre încă din anul 1996. A XI-a ediție a Zilei Inter-naționale a Mării Negre va fi organizată de Comisia Mării Negre cu susținerea BSERP. Secre-tariatul Permanent al Comisiei Mării Negre, format din reprezentanți ai fiecărei țări se află în Turcia la Istanbul și supervizează respectarea Convenției de la București.