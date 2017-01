20 de constănţeni au beneficiat de asistenţă medicală în străinătate în baza formularului E 112

20 de constănțeni au beneficiat de asistență medicală în străinătate în baza formularului E 112

De la începutul anului, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS) a eliberat 20 de formulare E 112 în baza cărora asigurații au nevoie de o intervenție medicală în străinătate. La nivel național, au fost eliberate 84 astfel de formulare. Primul formular a fost eliberat pe data de 6 ianuarie pentru copilul lui Cosmin Pașcovici, care a avut nevoie de o operație pe creier. În cursul zilei de ieri, CJAS a prelungit valabilitatea unui formular E 112 eliberat pentru realizarea unei intervenții chirurgicale la o clinică din Franța. Pacientul este un copil care, în prezent, se află internat la secția de terapie intensivă la un spital din străinătate, așa cum ne-a spus președintele CJAS, Liviu Mocanu. Micul pacient are nevoie de o operație pe cord deschis. Pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se află 16 formulare de care asigurații români pot beneficia. Iată cele mai importante dintre ele: E 104 - permite cumularea perioadei de muncă, a celei de contribuție la asigurările sociale și a celei de rezidență. Este util pentru integrarea în sistemul asigurărilor sociale dintr-o țară nouă. E 106 - permite tratamente medicale pentru persoanele care au rezidența în altă țară decât cea în care își plătesc asigurările. Este folosit de către cei care lucrează în alte țări. E 112 – asiguratul își mută reședința pe teritoriul unui alt stat membru UE și solicită menținerea dreptului la serviciile medicale acordate până la momentul transferului în România. Asiguratul nu poate primi un tratament medical în timp util în România și trebuie să efectueze acest tratament în alt stat membru al UE. E 115 – acordarea de beneficii financiare pentru incapacitate de muncă E 117 – acordarea de beneficii financiare în cazul maternității și a incapacității de muncă E 121 – pensionarul care are reședința pe teritoriul unui stat membru în timp ce este titularul unei pensii conform legislației unui alt stat membru, beneficiază pentru el însuși și membrii săi de familie care au sau nu reședința cu el, de servicii medicale E 126 – permite recuperarea banilor cheltuiți cu tratamente medicale în alt stat membru de către un cetățean de la autoritățile statului în care el plătește asigurări. În acest an, au fost alocate 20 de milioane de lei pentru toate prestațiile medicale acordate asiguraților români într-un stat membru al Uniunii Europene. Pentru anul viitor, suma propusă spre aprobare, cu aceeași destinație, este de 348 de milioane de lei. Pe baza facturilor eliberate de casele de asigurări de sănătate, CNAS face plata acestor servicii oferite la nivel local.