19 medici, 229 de asistente medicale şi 30 de infirmiere - pe lista disponibilizărilor la Spitalul Judeţean Constanţa

19 medici, 229 de asistente medicale și 30 de infirmiere - pe lista disponibilizărilor la Spitalul Județean Constanța

Zece zile. Atât au la dispoziție medicii, asistentele și infirmierele Spitalului Clinic Județean Constanța pentru a face propuneri menite să oprească disponibilizările anunțate de noul Consiliu de Administrație al unității sanitare. Tot 10 zile are termen și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța să suplimenteze bugetul spitalului, pentru a salva situația și pentru a nu se bloca activitatea în cel mai mare spital al județului. „Consiliul de Administrație a făcut o propunere de restructurare și reorganizare a spitalului ținând cont de banii pe care îi avem în acest moment. Propunerea este deschisă oricăror altor rectificări venite din partea personalului, prin reprezentanții săi. Dacă vom avea sprijinul CJAS și ni se va acorda și o suplimentare de fonduri măcar la nivelul bugetului de anul trecut, nu vom mai fi nevoiți să respectăm această nouă organigramă și atunci vom merge pe propunerile medicilor șefi de secții. Însă, dacă nu se găsesc alte soluții, altă cale de a ne încadra în buget nu este decât disponibilizarea”, a precizat directorul medical al SCJU, dr. Liliana Tuță. Potrivit acesteia, numărul angajaților care ar trebui dați afară este mai mic de 700, mai ales că o parte vor fi preluați de firmele care se vor ocupa de serviciile externalizate. „Dacă se adoptă organigrama propu-să de CA, vor dispărea posturile a 19 medici, 229 de asistente medicale și 30 de infirmiere. Avem termen 10 zile să analizăm propunerea CA și să venim cu altele. Probabil că se va renunța și la sporurile de noapte sau cele de tură”, a mai explicat dr. Tuță. „Noua organigramă este inacceptabilă!” Între timp, notificarea CA-ului a ajuns și la reprezentanții salariaților. „Am primit notificarea, am studiat organigrama și este inacceptabilă. De aceea, ne-am reunit într-o ședință cu toții, inclusiv reprezentanți ai sindicatului medicilor și ai sindicatului TESA, pentru a stabili pașii următori. Până vineri (n.r. - 23 iulie) strângem propuneri de la medici, asistente, sâmbătă și duminică le vom analiza, iar luni îi vom da o formă finală. Am făcut deja materiale către toate instituțiile din sistem și am demarat acțiunea de strângere de semnături pentru a deschide conflictul colectiv de muncă. Unii oameni au vrut încă de marți (n.r. – 20 iulie) să declanșeze mișcări spontane, însă am decis că trebuie să respectăm legea. În plus, nu e corect față de pacienți, cei care sunt centrul și scopul activității noastre”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicolae Manea, liderul sindicatului SANITAS. Acesta consideră că reprezentanții Consiliului de Administrație al spitalului ar fi putut să deschidă dialogul și să solicite propuneri din partea fiecărei secții înainte de a anunța concedierile și de a crea această stare de tensiune în rândul salariaților unității. „Prin disponibilizări se va produce cel mai mare rău. În primul rând s-ar periclita sănătatea populației. În al doilea rând, oamenii se simt amenințați și vor pleca din sistem cei mai buni și, nu în ultimul rând, cei care vor rămâne vor avea un volum de muncă mult mai mare”, a mai adăugat Nicolae Manea.