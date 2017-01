162 de familii au rămas fără apă caldă şi căldură

Din cauza datoriilor mari,

162 de familii au rămas fără apă caldă și căldură

După ce asociațiile de proprietari, agenții economici și diverse persoane au acumulat datorii de peste 16.850.000 lei, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) a trecut, vineri, la debranșarea de la sistem a rău-platnicilor. Primii vizați au fost constănțenii care locuiesc pe strada Bravilor, nr. 8 și care aparțin de Asociația de Proprietari nu. R112. Pentru că datoria a depășit 205.778 lei, localnicii, în mare majoritate pensionari, au fost debranșați de la apă caldă și căldură. Regia a demarat o acțiune de avertizare a debitorilor pentru recuperarea datoriilor, fără rezultate grozave. „În ciuda faptului că au fost anunțați că au acumulat datorii și au fost semnate contracte de reeșalonare, mai multe asociații de proprietari vor fi debranșate astăzi (n.r. vineri). Din cele șase somate, una a venit ieri (n.r. joi) și a achitat o parte din bani, 6.000 lei, restul de asociații urmând să fie deconectate de la sistemul de energie termică”, a declarat Florin Rugină, consilierul de imagine al directorului general al RADET Constanța, Ilie Rachieru. Valoarea totală a debitelor depășește 16.850.000 lei, rău-platnicul cu cele mai mari datorii fiind Asociația de Proprietari 403, care are un sold de 250.266 lei. Președintele asociației susține că nu are bani Acțiunea de debranșare a rău-platnicilor care a fost demarată vineri a început cu Asociația de Proprietari nr. 112, de pe strada Bravilor, nr. 8. bl. T2, care a acumulat o datorie de 205.778 din 2005 și până în prezent. După ce regia i-a păsuit de mai multe ori și datoria a crescut, reprezentanții RADET au trecut la acțiune. Vineri, în jurul orei 10,30, angajații regiei au deschis căminul de racord de la punctul termic 136 și au decuplat Asociația de Proprietari nr. 112 de la sistemul de încălzire. De cum au văzut lume adunată în față, locatarii au ieșit în fața scării. „De ce nu se uită cine nu a plătit? Să le oprească ălora căldura, nu mie. Sunt bătrână și nu am bani de medicamente dacă mă îmbolnăvesc din cauza frigului din garsonieră”, striga, ca din gură de șarpe, un locatar. Văzând că situația este serioasă, președintele asociației debranșate a ieșit în fața blocului și a început să ne povestească cum s-a ajuns la datorii atât de mari. „Prostia pe care am făcut-o noi a fost că am preluat asociația 112, care avea multe datorii. RADET-ul ne-a somat, noi am cerut reeșalonarea, dar nu am respectat termenele pentru că nu am avut bani. În plus, ne judecăm cu ei pentru că nu înțelegem cum facturile de acum trei-patru ani sunt duble față de cele de acum, când prețurile sunt mult crescute”, ne explică bărbatul. Președintele asociației ne-a spus că deconectarea de la sistemul de furnizare apă caldă și căldură afectează 162 de garsoniere, din trei blocuri. În lipsa căldurii, în plin sezon rece, oamenii care au ieșit în stradă din scările afectate ne-au spus că nu știu cum se vor descurca. „Nu avem alte surse de căldură, calorifer electric nu am și nici bani nu aș avea să plătesc mai mult la lumină. În scară sunt mai mulți pensionari și, la 500 lei pensia, nu ne-am permite un calorifer electric”, se plânge Nuța Constantin, o locatară afectată de debranșare. Printre datornicii regiei de termoficare se numără și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, care are un sold de 15.341, și Școala specială nr. 1, cu o datorie de 27.479 lei. Acțiunea de debranșare a rău platnicilor continuă și în următoarele zile.