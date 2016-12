16 familii nevoiaşe din Cumpăna vor avea un acoperiş deasupra capului

16 familii nevoiașe din Cumpăna vor avea un acoperiș deasupra capului

Patru familii din Cumpăna au fost selectate pentru proiectul Habitat For Humanity. Asociația are ca obiect de activitate construi-rea locuințelor pentru familiile aflate în nevoie. Habitat pentru Umanitate Cumpăna a ajutat până acum 16 familii nevoiașe să locuiască în condiții decente. Peste 500 de familii nevoiașe din România au o locuință decentă. Proiectele se derulează în Beiuș, Cluj, Dej, Pitești, Oarja, Micești, Ră-dăuți, Comănești și Craiova. Consiliul Local Cumpăna, partener al asociației, a atribuit un teren în suprafață de 2640 mp sub formă de comodat. Mariana Gâju, primarul localității Cumpăna, a precizat faptul că a demarat construcția a cinci duplexuri pe acest teren. În prezent, sunt finalizate două duplexuri, realizate în perioada mai – septembrie. Construcția este din lemn tip sandwich, izolată pe exterior cu polistiren și în interior cu vată minerală și placată cu rigips. Fiecare familie beneficiază de două dormitoare, un living, o baie și bucătărie.