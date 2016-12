14 septembrie, termenul limită pentru depunerea cererilor de debranşare de la RADET

1

Ne-am debransa...daca am putea

Debransarea.....este aproape imposibila de facut: - trebuie acordul vecinilor ''comuni'' ( sa zicem logic intr-o oarecare masura desi....ce treaba are el ce temperatura am eu in casa? ) - trebuie acordul asociatiei hotararii generale a asociatiei de locatari ( aberant....altii sa hotarasca daca eu vreau sa ma incalzesc de la radet sau nu) - trebuie obligatoriu alta sursa de incalzire- ABERANT. Nu am voie sa hotarasc daca vreau sa ma incalzesc sau nu? Carcotasii o sa zica ca daca nu ma incalzesc....se deterioareaza structura de rezistenta a blocului. Prostii....cei de la case care se incalzesc cu sobe numai noaptea...si deci jumate de zi nu se incalzesc deloc nu au asemenea probleme...Sau chiar cei de la bloc....care au repartitoare de caldura....si aleg sa le inchida in totalitate.... - trebuie sistem de caldura alternativ ...si numai ISCIR-izat. Adictelea numai pe gaz. Imposibil de incalzit cu aere conditionate, centrale electrice, aeroterme, calorifere electrice etc. ABERANT!!!!! - trebuie proiect de debransare. ABERANT! Ca sa inchizi niste robineti? Si sa pui sigilii? Pana acum 3-4 ani nu se cerea asa ceva..... - SI CULMEA ABERATIILOR!!!: TREBUIE SA MAI FI FOST CINEVA DEBRANSAT INAINTE!!!! Ii compatimesc pe cei din blocuri noi...care vor sa se debranseze.... Concluzia! Primaria si guvernul incearca prin legi monopoliste sa tina cu dintii de niste regii neprofitabile...furand in acest fel prin orice mijloace posibile de la cetateanul de rand. Facand abuzuri impotriva drepturilor sale....prin taxe si impozite aberante....prin legi si hotarari de consiliu ( Constanta are cele mai mari impozite din tara...cea mai scumpa gigacalorie...singurul oras din tara in care accesul intr-o statiune s-a facut trecand prin bariere ( statiunea Mamaia)....fara sa mai zic de taxa de liniste pe care trebuie sa o plateasca societatile comerciale si alte aberatii de-ale domnului primar...) Asa ca romani....simtiti-va si voi liberi sa furati cat puteti. Primaria si guvernul exact asa procedeaza cu noi!