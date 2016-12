12 mai, Ziua de curăţenie naţională

12 mai, Ziua de curățenie națională

Echipa „Let’s Do It, Romania!” ne invită, pe 12 mai, să facem curățenie generală în întreaga țară. Acesta este cel de-al treilea an consecutiv când are loc mișcarea internațională de curățenie. Acțiunea se desfășoară simultan și în Bulgaria, Moldova și Turcia. La primele două ediții, din 2010 și 2011, au participat peste 500.000 de voluntari, care au colectat peste 1.300.000 de saci de deșeuri. Anul acesta, acțiunea de curățenie națională va îmbrăca o nouă formă: în fiecare județ, vor fi propuse și alese zonele în care se va face curățenie, fiecare locuitor al țării având astfel posibilitatea de a propune și a vota zona pe care și-o dorește curată. Numărul de zone din fiecare județ va fi stabilit în funcție de zonele propuse, dar și de resursele locale. Printre primele propuneri, se numără pădurea Snagov, Băneasa din București, zona lacului Vidraru în Argeș, Codrii Pașcaniului în Iași și Lacul lui Eminescu în Botoșani. În urma etapei de vot, echipa „Let’s Do It, Romania!” va comunica zonele alese în fiecare județ pe site-ul proiectului, www.letsdoitromania.ro, zone care vor fi curățate pe 12 mai. Întregul regulament al campaniei va fi disponibil în curând pe www.letsdoitromania.ro. După Ziua de curățenie națională, zonele curățate vor fi monitorizate constant de echipele locale „Let’s Do It, Romania!”.