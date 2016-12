12.000 de constănţeni au participat la curăţenia generală

12.000 de constănțeni au participat la curățenia generală

12.570 de voluntari și 66.713 saci de gunoi, acestea sunt cifrele finale ale acțiunii de curățenie generală din județul Constanța. Reprezentanții campaniei „Let’s do it, Romania!” au finalizat contabilizarea participării și a gunoaielor strânse și se declară mulțumiți de implicare și de rezultate. Practic, în județul Constanța 12.570 de voluntari au strâns 66.713 saci de gunoi, rezultând o implicare de 1,74% din populația de 722.462 de locuitori ai județului. Deși poate că nu pare mult, acțiunea de anul acesta a înregistrat un procent de implicare din partea cetățenilor de patru ori mai mare față de anul 2010. Acțiunea a avut loc în aproape 60% din localitățile din județ, atât în marile orașe, dar și în comunele și satele constănțene. Trei sferturi din deșeurile rezultate în urma acțiunii au fost colectate selectiv și supuse reciclării de cei doi parteneri locali Gremlin Computers și Polaris Group, care au mobilizat efective de mașini pe întreg teritoriul județului.În localitățile unde nu au putut ajunge companiile de salubrizare au fost implicate primăriile locale ce au colectat sacii cu mașini și tractoare proprii, ocolul silvic a mobilizat efective de oameni în zonele pădurilor, iar cetățeni din localități precum Valu lui Traian au pus la dispoziție tractoare sau utilaje proprii, dând o mână de ajutor organizatorilor „Let’s do it, Romania!”. „Am acționat pe malul mării, la luciul lacurilor, de la marginea șoselelor la dealurile Dobrogei. Îmi doresc ca anul viitor să putem omagia natura, fără să mai fie nevoie să mobilizăm armate de oameni pentru a o igieniza. Cu toții putem spune că în acest moment We did it, Romania!”, a declarat Cosmin Bârzan, managerul proiectului.