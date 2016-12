Loto 6 din 49

11 milioane de euro - cel mai mare report înregistrat vreodată la Loteria Română

Loteria Română are de dat 11 milioane de euro la categoria întâi la Loto 6 din 49. Marele premiu nu s-a câștigat de mai bine de nouă luni și a ajuns la 11 milioane de euro, fiind cel mai mare report înregistrat vreodată de Loteria Română.Duminică, 14 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce joi, 11 iulie, Loteria Română a acordat 26.980 de premii în valoare totală de peste 2,4 milioane lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul este 48,6 milioane lei (aproximativ 11 milioane euro). La Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 1,7 milioane lei (peste 385.800 lei).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 951.200 lei (peste 214.700 euro), iar la categoria a doua reportul este de peste 70.600 lei (peste 15.930 euro). La Noroc Plus, la categoria întâi, reportul are o valoare de 12.314 lei, iar la Super Noroc se înregistrează un report de 89.196 lei (peste 20.135 euro).La tragerea Loto 5 din 40 de joi, 11 iulie, s-a câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de 90.877,76 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 02-32 din Arad și a fost completat cu două variante simple.Jucătorii pot asista la tragerile loto înscriin-du-se la Biroul Comunicare al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., tel. 021.336.89.55 sau e-mail pr@loto.ro.