11 la sută din salariaţii Poştei, concediaţi

De la 1 septembrie 2013

11 la sută din salariații Poștei, concediați

3.650 de angajați ai Companiei Naționale Poșta Română își vor pierde locul de muncă în mai puțin de două luni de zile. Practic, 11 la sută din totalul salariaților Poștei vor fi disponibilizați începând cu luna septembrie, ca parte a procesului de restructurare a companiei care vizează restabilirea echilibrului între volumul de prestații poștale și numărul de salariați ai operatorului poștal.„Începând cu luna septembrie 2013, din cadrul Poștei Române vor fi disponibilizați 3.650 de angajați, pe baza unui set de criterii stabilite de comun acord cu Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România. Aceste criterii sunt construite pe baza evaluării competenței profesionale, abaterilor disciplinare, cât și a opțiunii individuale. Procesul de disponibilizare va fi aplicat fără să fie afectată derularea normală a activităților Poștei Române la nivel național”, se arată într-un comunicat al Poștei.Ieri, sindicaliștii s-au reunit la discuții cu reprezentanții conducerii Poștei. În cadrul întâlnirii, a fost analizat graficul de aplicare a procesului de disponibilizare colectivă derulat în conformitate cu acordul încheiat între conducerea executivă a Poștei Române și Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România.Pe termen scurt, procesul de re-structurare și modernizare a Poștei Române are ca obiectiv restabilirea echilibrului între volumul de prestații poștale și numărul de angajați ai companiei, asigurând astfel premisele creșterii competitivității Poștei Române pe piața serviciilor poștale, piață liberalizată la 1 ianuarie 2013.Echipa de management a CNPR are ca obiective principale creșterea veniturilor, reducerea cheltuielilor, diminuarea datoriilor istorice ale companiei și consolidarea poziției de lider pe piață a companiei, se mai spune în comunicat.Cu afaceri de 1,26 miliarde de lei în 2012, Poșta este cel mai mare operator local de profil și are o rețea teritorială de 5.600 de unități. La 31 decembrie 2012, Poșta avea 32.887 salariați, față de numărul mediu de 35.576 în 2008.