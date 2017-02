11 Februarie - Ziua Europeană a numărului unic de urgenţă 112

11 Februarie - Ziua Europeană a numărului unic de urgență 112

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

11 februarie este Ziua Europeană a Numărului unic de urgență 112, număr gratuit si valabil în toate țările UE. Acest număr este rezervat doar apelurilor ce necesită intervenția IMEDIATĂ a serviciilor de urgență (Ambulanță, Pompieri, Poliție și Jandarmerie).Mobilitatea din ce în ce mai crescută a cetățenilor europeni a demonstrat cât de importantă este standardizarea, la nivel european, a numărului de urgență 112.Astfel, în 1991, statele membre UE au decis introducerea acestui număr valabil pe tot teritoriul european, sub sloganul „O Europă – un singur număr!”Numărul 112 are prioritate în rețelele de telefonie fixă și mobilă și în țări din afara UE, precum Andora, Croația, Elveția, Insulele Feroe, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru, Norvegia, San Marino, Turcia, Vatican, în anumite țări operând în mai multe limbi.Apelarea acestuia este posibilă și în cazul în care telefonul are bateria descărcată sau tastatura este blocată.În România, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a fost desemnat să implementeze și să opereze Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 (SNUAU).Primele teste ale soluțiilor tehnice au avut loc pe 1 Decembrie 2003, la 15 mai 2004 Sistemul Pilot 112 București a intrat in teste, iar darea în exploatare a Sistemului 112 pe București a început cu data de 15 iunie 2004.După implementarea acestui număr, următoarea prioritate a autorităților a fost și rămâne popularizarea lui, educarea oamenilor și dezvoltarea sistemului.În urma sondajelor, s-a constata că sunt puțini cei care știu de existența numărului de urgență 112 și au început campaniile de informare și educare, prin spoturi radio-tv, campanii, workshop-uri și filme demonstrative, care prezintă principalele manevre de prim ajutor, explicate și ilustrate de medici specialiști din cadrul SMURD, dar și consecințele apelării abuzive a numărului 112.Orice apel abuziv poate să ucidă o persoană. Asigură-te că ai o urgență, apoi apelează 112!Amenda pentru apelarea falsă sau abuzivă a numărului unic de urgență 112 este cuprinsă între 500 și 1.000 de lei.În același scop, de popularizare și informare, România a fost a doua țară, după Franța, care și-a desemnat Ambasadorul 112. Cântăreața și actrița Monica Anghel a fost persoana aleasă să promoveze 112, să adune fonduri destinate Fundației 112 și să susțină misiunea acesteia pentru a asigura calitatea serviciului.Timpul mediu de răspuns al Centrului 112 este de 3,94 secunde și a fost înregistrat în cazul a 93,6% din totalul apelurilor, la care timpul de răspuns a fost sub 10 secunde, situându-se la nivelul performanțelor europene în materie.A intrat în vigoare în România, pe 26 octombrie 2015.Persoana cu dizabilități apelează numărul 112, este identificată automat de sistem, apoi primește un SMS în care este rugată să trimită un mesaj la 113 în care să explice ce s-a întâmplat și la ce adresă solicită un echipaj de poliție, pompieri sau ambulanță.România este prima țară din Europa care și-a modernizat infrastructura Sistemului 112, la nivel național, pentru a prelua apelurile eCall.„eCall” - apelul de urgență de la bordul vehiculului către 112, efectuat fie automat, prin activarea unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual (prin apăsarea unui buton din interiorul mașinii), care transmite, prin intermediul rețelelor de comunicare mobilă pe suport radio, un set minim de date standard și stabilește un canal audio între persoanele care se află la bordul vehiculului și cel mai adecvat centru de răspuns în caz de urgență. Acest serviciu va fi obligatoriu în toată Europa pentru noile modele de autovehicule începând cu 1 octombrie 2017.O altă îmbunătățire adusă sistemului a fost găsirea soluției pentru persoanele cu deficiențe de comunicare.Un videotelefon și un interpret al limbajului mimico-gestual pot rezolva orice urgență a unei astfel de persoane.Potrivit unui raport al Comisiei Europene (2015), făcut public de Serviciul de Telecomunicații Speciale, timpul de reacție în România este de aproape 4 secunde. Iar acuratețea localizării apelanților la numărul unic de urgență este de aproape sută la sută în rețelele de telefonie mobilă.În cazul țării noastre, atât folosirea numărului 112 cât și localizarea apelantului funcționează și în roaming.