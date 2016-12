11 asociaţii de proprietari, propuse de RADET pentru debranşare, din cauza datoriilor

11 asociații de proprietari, propuse de RADET pentru debranșare, din cauza datoriilor

11 asociații de proprietari și locatari au fost avizate pentru debranșare din cauza datoriilor mari către RADET Constanța.Este vorba despre Asociația de Proprietari nr. 237, de pe strada Dumitru Marinescu nr. 17, care înregistrează o datorie de 990.663,70 de lei, Asociația de Proprietari nr. 750, de pe strada Grădiniței nr. 2, cu o datorie de 428.537,65 de lei, Asociația de Proprietari bloc 5A, de pe strada Suceava nr. 3, cu o datorie de 400.285,97 de lei, Asociația de Proprietari nr. 530, de pe strada Egretei nr. 6, care are de plătit 342.898,86 lei, Asociația de Proprietari nr. 8, de pe bulevardul Ferdinand, care are de plătit 164.151,11 lei, Asociația de Proprietari nr. 243, de pe strada Pelicanului nr. 31, care înregistrează o datorie de 145.249,31 de lei, Asociația de Proprietari A5 AB, de pe bulevardul Ferdinand, cu facturi neachitate în valoare de 132.253,98 lei, Asociația de Locatari nr. 55, de pe aleea Nufărului, cu o datorie de 130.327,16 lei, Asociația de Proprietari Bloc C5, de pe strada Egretei nr.11, care are de plătit suma de 79.462,03 lei, Asociația de Proprietari bloc C2, de pe bulevardul 1 Mai nr. 45, cu o datorie de 66.347,73 de lei, și Asociația de Locatari nr. 509, de pe strada Răscoalei 1907 nr. 15, cu o datorie de 18.637,32 de lei.Asociațiile care își vor achita debitul în termenul somat, nu vor fi debranșate. După plata datoriei, se vor face rebranșări în termenul de zece zile lucrătoare.