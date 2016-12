1 Mai. Cum a ajuns Ziua Internaţională a Muncii sărbătoarea grătarelor şi concertelor la iarbă verde

1 Mai. Cum a ajuns Ziua Internațională a Muncii sărbătoarea grătarelor și concertelor la iarbă verde

Ziua de 1 Mai a devenit cunoscută în lumea întreagă în urma unor incidente violente produse la Chicago în 1886 și s-a transformat ulterior în Ziua Internațională a Muncii, reducerea normei orare zilnice de lucru aflându-se la originea semnificației acestei sărbători.Labour Day (Ziua Muncii) este cunoscută și sub denumirea de May Day (Ziua Mai). Reducerea normei orare zilnice de lucru stă la originea semnificației zilei de 1 Mai, ca Ziua internațională a muncitorilor.În anul 1872, circa 100.000 de muncitori din New York, majoritatea din industria construcțiilor, au demonstrat, cerând reducerea timpului de lucru la 8 ore.Data de 1 mai apare, pentru prima dată, în legătură cu întrunirea, din anul 1886, a Federației Sindicatelor din Statele Unite și Canadei (precursoarea Federației Americane a Muncii). George Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor și Tâmplarilor, a inițiat introducerea unei rezoluții care stipula ca "8 ore să constituie ziua legală de muncă de la și după 1 mai 1886", sugerându-se organizațiilor muncitorești respectarea acesteia.În fostele țări comuniste, ziua de 1 mai a fost transformată într-o sărbătoare de stat însoțită de defilări propagandistice. Regimurile comuniste încercau să instrumenteze politic o veche tradiție a mișcării muncitorești internaționale. De asemenea, naziștii au avut tentative de uzurpare a acestor tradiții. Ziua de 1 mai a fost transformată într-o sărbătoare a comunității naționale germane, promițându-se construirea unui socialism național, în centrul căruia nu se mai aflau muncitorii, ci arianul considerat un prototip al celor ce muncesc.În România, Ziua Muncii a fost sărbătorită pentru prima dată în 1890, iar, în timpul comunismului, această sărbătoare a fost marcată, ca și în alte țări comuniste, de manifestări propagandistice. După revoluția din decembrie 1989, timp de mai mulți ani, ziua de 1 mai nu a mai fost sărbătorită prin festivități propagandistice, însă a fost marcată prin evenimente sociale, în aer liber.Anul acesta, Guvernul a decis ca ziua de 2 mai să fie declarată liberă pentru salariații din sectorul public, pentru ca ziua de 1 mai să fie legată de weekendul 3-4 mai.Printre țările care sărbătoresc Ziua Muncii pe 1 mai se numără și Germania, Belgia, Croația, Turcia, Grecia, Italia, Spania, Israel, Canada, India, Suedia, Filipine, Mexic, Peru, Hong Kong etc.