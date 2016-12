1 februarie 2009, ultima zi pentru plata taxei vehiculelor lente

Persoanele fizice și juridice care posedă vehicule lente trebuie să plătească taxa pentru întregul an fiscal până pe data de 31 ianuarie 2010. Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța (SPIT-VBL) precizează că, având în vedere că termenul scadent de plată expiră într-o zi nelucrătoare, potrivit reglementărilor Codului Fiscal, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare, respectiv până la data de 1 februarie 2010, inclusiv. După această dată se vor aplica majorări în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere. În conformitate cu H.C.L.M. nr.467/2009, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2010, taxa pentru oricare tip de vehicul lent, de exemplu: pentru un buldozer pe pneuri, un excavator, freză rutieră, etc., este de 40 de lei pe an pe autovehicul. Plata obligației menționate poate fi efectuată la ghișeele instituției sau la toate oficiile poștale din Constanța. De asemenea, suma aferentă taxei poate fi virată în contul RO87TREZ23121180250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanța, beneficiar Primăria Municipiului Constanța, cod fiscal 4785631. Pe OP se va face mențiunea: vehicule lente. Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 ianuarie 2010, taxa se datorează cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit, proporțional cu perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv.