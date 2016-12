Zmeura ne întăreşte sistemul imunitar

Zmeura ne întărește sistemul imunitar

Un fruct delicios care se găsește cu preponderență în perioada anotimpului cald este zmeura. Aceasta conține substanțe care ajută la prevenirea infecțiilor vezicii urinare prin împiedicarea aderenței bacteriilor la celulele care căptușesc pereții tractului urinar. În plus, vitamina C din zmeură are rolul de a consolida sistemul imunitar. Zmeura are în compoziție și numeroși compuși care diminuează riscul de cancer si boli cardiovasculare și este bogată în compuși importanți pentru o vedere sănătoasă. Acest fruct de pădure este bogat în fibre și mangan care contribuie la încetinirea procesului digestiv, ceea ce prelungește senzația de sațietate. În plus, manganul este un mineral care ajută la arderea grăsimilor. O jumătate de ceașcă de zmeură proaspătă conține 3,5 grame de carbohidrați plus 4 grame de fibre și are 32 de calorii. În schimb, o jumătate de cană de zmeură congelată are 6 grame de carbohidrați, 2,5 grame de fibre și 32 de calorii. Ar fi recomandat, totuși, ca zmeura congelată să nu fie îndulcită.