Zmeura întăreşte sistemul imunitar

Zmeura întărește sistemul imunitar

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un fruct delicios care se găsește cu preponderență în perioada anotimpului cald este zmeura. Aceasta conține substanțe care ajută la prevenirea infecțiilor vezicii urinare prin împiedicarea aderenței bacteriilor la celulele care căptușesc pereții tractului urinar. În plus, vitamina C din zmeură are rolul de a consolida sistemul imunitar. Zmeura are în compoziție și numeroși compuși care di-minuează riscul de cancer și boli cardiovasculare și este bogată în compuși importanți pentru o vedere sănătoasă.