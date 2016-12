Ziua Sindromului Down, marcată astăzi în întreaga lume

Ziua dedicată celor care suferă de sindromul Down este marcată astăzi în toată lumea. Potrivit unui comunicat de presă transmis de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, statisticile neoficiale arată că, la ora actuală, în România sunt peste 50 de mii de copii diagnosticați cu această afecțiune. Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin Direcția Generală Protecția Persoanelor cu Handicap, a comunicat datele statistice din primul trimestru al anului trecut, care arată că în țara noastră sunt înregistrate aproape 700 de mii de persoane cu dizabilități, dintre care peste 100 de mii sunt diagnosticate cu dizabilitate mentală. În această sferă, sunt incluși și cei care suferă de sindromul Down. „Deși statisticile neoficiale indică aproximativ 50.000 de copii cu sindromul Down, în realitate, numărul celor afectați este mai mare. Nu există niciun demers oficial pentru o cercetare socială exclusiv pe acest sindrom în țara noastră. În plus, se remarcă o confuzie gravă între dizabilitatea intelectuală și boala psihică”, a declarat Mădălina Turza, președinte al CEDCD. Reprezentanții centrului au mai menționat că sindromul Down nu este o boală, ci o condiție genetică cu care cel mic vine pe lume, iar caracteristicile afecțiunii variază de la copil la copil. În timp ce unii copii au nevoie de o atenție medicală deosebită, alții sunt sănătoși și duc o viață independentă.