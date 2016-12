Ziua naţională a transplantului

Ziua națională a transplantului

Organizata de Asociatia Romtransplant si de Fundatia pentru Transplant, festivitatea din cadrul Zilei Nationale a Transplantului reconfirma importanta medicala si sociala a actului transplantului. In fiecare an, persoanele care au beneficiat de transplant, sarbatoresc, impreuna cu familiile lor si cu specialistii din domeniul transplantului, noua viata dobandita odata cu transplantul.Aniversarea reprezinta o continuare a campaniei nationale dedicate cresterii numarului de donatori de organe, tesuturi si celule, dar si incurajarii personalului medical in cresterea competentelor sale de transplant. Un motiv in plus de a sarbatori este situarea Romaniei, in anul 2013, pe primul loc in lume, ca procent anual al cresterii numarului de transplanturi.