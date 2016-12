Ziua mondială de luptă împotriva autismului

Organizații din lumea întreagă si din Romania organizeaza pe 2 aprilie și pe parcursul întregii luni aprilie manifestări de stradă și evenimente care să atragă atenția asupra autismului și problematicii persoanelor cu autism.Organizația Internațională Autism Europe desfășoară campania „Autism. Stop discriminării.” , iar AUTISM ROMÂNIA susține această campanie. Vă rugăm și pe voi să transmiteti mai departe acest mesaj, postând și distribuind bannerele campaniei pe care le vom posta in aceasta luna, inclusiv videoul creat in aceasta campanie, care contine subtitrarea in limba română.