Ziua Mondială a Hepatitei, marcată week-end-ul trecut în toată ţara

Ziua Mondială a Hepatitei, marcată week-end-ul trecut în toată țara

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România a organizat, la sfârșitul săptămânii trecute, mai multe acțiuni de informare și sensibilizare în întreaga țară, cu ocazia Zilei Mondiale a Hepatitei, marcată în fiecare an pe 28 iulie. Membrii asociației au încercat să intre în Cartea Recordurilor, adunând cât mai mulți români care să atragă atenția că hepatita poate fi mai aproape decât conștientizează fiecare dintre noi, ducând mai departe mesajul adaptat după un cunoscut proverb japonez: „Nu văd, nu aud, nu vorbesc” despre acest „rău”, cum este boala hepatică.„O persoană care află din timp că are ficatul bolnav se poate trata. Așa arată și statisticile. Nu același lucru se poate spune în cazul celor care se prezintă la medic în stadii avansate ale bolii, precum ciroza sau cancerul la ficat. Așadar, vocea fiecăruia înseamnă mult. Le mulțumim tuturor celor care au înțeles acest lucru și ni s-au alăturat”, a declarat Marinela Debu, președintele APAH-RO. Acțiunile asociației fac parte dintr-un proiect al Alianței Mondiale pe Hepatite, în care România a intrat alături de alte 23 de țări din întreaga lume, într-un efort comun pentru a diminua cât mai mult lista victimelor virusurilor hepatice.În același timp, în lunile august și septembrie, în județul Constanța se va derula o campanie de depistare a virusului hepatitei C. Constănțenii se vor putea testa, la preț redus, în centrele Bioclinica din municipiul Constanța și din Cernavodă. Analizele vor costa aproximativ 18 lei, cu 55% mai puțin decât prețul inițial (39 lei), iar pacienții cu rezultate pozitive vor fi consiliați gratuit.