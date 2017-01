Zeci de mii de români, vaccinaţi

Zeci de mii de români, vaccinați

Ştire online publicată Marţi, 09 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

96 000 de persoane au fost vaccinate in primele 2 saptamani de la demararea campaniei de vaccinare gratuite a Ministerului Sanatatii (MS) impotriva gripei de sezon, se arata intr-un comunicat al institutiei.Pentru sezonul 2014-2015, Ministerul Sanatatii a achizitionat un numar de 500 000 de doze de vaccin gripal care au fost in totalitate distribuite catre directiile de sanatate publica la nivel local. Campania de vaccinare a Ministerului Sanatatii se deruleaza prin cabinetele medicilor de familie si in unitati sanitare cu paturi.