Zahărul consumat în exces vă îmbătrâneşte mai repede

Zahărul consumat în exces vă îmbătrânește mai repede

„Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul de sare, zahăr și grăsimi” - acest sfat este prezentat pe toate posturile de televiziune la finalul spoturilor publicitare, în cadrul campaniei susținute de Consiliul Național al Audiovizualului pentru un stil de viață sănătos. Oamenii știu că nu este bine să consume preparate culinare excesiv de sărate, pentru că riscă să le crească tensiunea arterială, să dezvolte boli cardiovasculare sau osteoporoză. Despre consumul de grăsimi, populația a înțeles că duce la colesterol, diabet, probleme ale ficatului, ortopedice, calculi biliari etc. La rândul lui, și zahărul are efecte negative asupra organismului. În cantități moderate, a arătat dr. Gheorghe Mencinicopschi, șeful Institutului de Cercetări Alimentare, zahărul este o sursă de energie. În cantități exagerate, zahărul favorizează apariția bolilor cardiovasculare, a diabetului zaharat și a cancerului. Specialistul recoman-dă consumul a trei-patru lingurițe de zahăr pe zi, pentru persoanele sănătoase și a două lingurițe de zahăr, pentru cele care au hipertensiune arterială. Importantă este cantitatea de zaharuri! Dr. Mircea Iovu, profesor în cadrul Facultății de Farmacie de la Universitatea „Carol Davila” din București, a atras atenția că nu trebuie să ne temem doar de zahărul din trestie sau sfeclă, ci de toate zaharurile sau hidrații de carbon. „Măsura publicării anunțului este lăudabilă, dar anunțul este eronat. Se menționează sare la singular și toată lumea înțelege o anumită sare, cea de bucătărie. Se menționează zahăr și se înțelege zahărul extras din trestie sau din sfeclă. Zahărul este numai unul dintre zaharurile sau hidrații de carbon (carbohidrații) folosiți ca aliment de om. Hidrații de carbon se împart în monohidrați - glucoza, fructoza, galactoza, dihigrați, precum lactoza sau celobioza și polihidrați, ca amidonul și celuloza”, a arătat specialistul. Astfel, nu trebuie să ne facem griji doar de cât zahăr consumăm, ci și de câte produse care conțin carbohidrați. Prin urmare, au subliniat medicii, este esențial ca fiecare să se obișnuiască să citească eticheta nutrițională a produselor înainte de a le cumpăra. Ca măsuri preventive, este bine să începeți să limitați pe cât posibil folosirea zahărului la îndulcirea ceaiurilor sau cafelei. La fel, aveți grijă la cantitatea de dulciuri consumată, dar și la fructe, căci acestea conțin cantități diferite de zaharuri. Fructele cele mai sărace în zahăr sunt: prunele proaspete, grepfruit, papaya, kiwi, caisele proaspete, cireșele proaspete, pepenele verde. În schimb, în lista fructelor care au peste 20 de grame de zahăr intră merele uscate, curmalele, smochinele uscate și stafidele. Efectele nefaste ale consumului de zahăr Consumul excesiv de zahăr duce la eliberarea unei cantități crescute de insulină, care are drept efect creșterea în greutate. Consecințele sunt numeroase: kilogramele în plus, diabet, dinți stricați, boli de inimă. De asemenea, medicii atrag atenția că studiile realizate în ultimii ani au scos la iveală faptul că zaharurile duc la apariția Alzheimer-ului, a cancerului și îmbătrânește pielea. Astfel, celulele pielii sunt susținute de o rețea de fibre de proteine, cunos-cute drept fibre de colagen. În cazul pielii sănătoase, acestea sunt elastice și permit pielii să se miște și să se întindă. Excesul de molecule de zahăr se atașează însă de fibrele pielii, care lipesc între ele și își pierd elasticitatea. O astfel de piele este mai vulnerabilă la efectele razelor UV și la apariția ridurilor.