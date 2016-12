Vremea primăvăratică de afară aduce stres şi răceală

Vremea primăvăratică de afară aduce stres și răceală

Frig seara și noaptea, ziua cald cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Așa am ținut-o toată toamna asta, până când organismul nostru a fost complet dat peste cap. Numărul afecțiunilor respiratorii cauzate de variațiile mari de temperaturi a ajuns, în ultima săptămână, la Constanța, la peste 3.100 de cazuri. Cei mai mulți pacienți au avut infecții ale căilor respi-ratorii superioare, dar au fost înregistrate și cazuri de pneumonii și gripă. Însă variațiile mari de temperatură pot afecta organismul uman și din punct de vedere psihic. Aceste salturi obligă corpul la o adaptare permanentă, instabi-litatea atmosferică determinând dezechilibre afective și de com-portament. Potrivit specialiștilor, variațiile bruște de temperaturi pot duce la apariția asteniei, stărilor de confuzie, senzației de somnolență și chiar iritabilitate și intoleranță față de cei din jur. Aceste dezechilibre psihice se manifestă și în plan fizic, prin apariția durerilor de cap și amețelilor, cauzate de variațiile de tensiune. Pentru a trece mai ușor peste aceste probleme cauzate de schimbările vremii, medicii ne recomandă să ne hidratăm. Creierul are nevoie de lichide pentru a funcționa bine. Apoi, foarte importantă este odihna. Primul pas este reducerea cafelelor, la una singură pe zi. Trebuie să încercăm să dormim minimum șapte-opt ore pe noapte, cu indicația de a ne culca și de a ne trezi în jurul aceleiași ore. În plus, niciodată dimineața nu trebuie să plecăm de acasă fără să fi luat micul dejun. Dacă suntem în criză de timp, este suficient un bol cu lapte și cereale, două ouă fierte ori un sandviș. Lichide, legume și fructe pentru combaterea efectelor neplăcute Legumele și fructele, consumate mai ales crude, ne furnizează vitaminele și mineralele necesare pentru a nu ne pricopsi cu vreo răceală sau vreo gripă. Atât gripa, cât și răceala se transmit prin tuse, strănut și prin contactul cu suprafețele contaminate (inclusiv mâini). Specialiștii recomandă spălarea regulată a mâinilor cu apă caldă și săpun timp de aproximativ 15 secunde. Dacă nu avem la dispoziție apă și săpun, este bine să ne curățăm mâinile cu soluții dezinfectante speciale sau pe bază de alcool. De asemenea, este recomandat să evităm aglomerațiile. Dacă am avut ghinionul și ne-am îmbolnăvit deja, trebuie să folosim șervețele de unică folosință în locul batistelor, pentru a nu ne reinfecta la fiecare atingere. Nu trebuie să bem alcool, pentru că ne deshidratăm sau să fumăm. Gargara cu apă sărată reduce inflamarea gâtului. De asemenea, ajută ceaiurile calde cu lămâie și miere. Vaccinul antigripal este cea mai bună metodă de a preveni gripa. Se recomandă realizarea vaccinului în lunile octombrie - noiembrie, însă nici în lunile decembrie și ianuarie nu este prea târziu. În fiecare an, este disponibil un alt tip de vaccin antigripal, deoa-rece virusurile care declan-șează gripa își modifică tulpinile sau apar altele noi.