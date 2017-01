Meteosensibilitatea

Vremea mohorâtă ne afectează sănătatea

De la canicula de săptămâna trecută, am trecut la furtuni și temperaturi mai mici cu 20 de grade Celsius. Din păcate, organismul resimte negativ aceste schimbări bruște. Vi s-a întâmplat măcar o dată să vă doară articulațiile atunci când afară este înnorat sau să vă simțiți brusc foarte triști? Asta înseamnă că sunteți meteosensibili. Dr. Mirela Cristea, medic de familie cu competență în acupunctură și api - fitoterapie, ne-a explicat că persoanele meteosensibile sunt acelea dependente de acțiunea factorilor externi - temperatură, umiditate, presiune atmosferică, nebulozitate, vânt, radiații ionizante sau neionizante, ultraviolete, electricitate atmosferică. În mod normal, o persoană sănătoasă nu ar trebui să fie influențată de vremea de afară ceea ce înseamnă că, dacă acest lucru se întâmplă, persoana în cauză are echilibrul organismului ușor perturbat. Principalele simptome pe care le prezintă o persoană meteosensibilă sunt: durerile de cap, de articulații, senzația de mâini și picioare reci, prurit, stări depresive, anxietate. Potrivit medicilor, când afară este vremea mohorâtă, simțim dureri de cap, amețeli, dureri articulare, stări de tristețe. Funcțiile organismului nu își mai desfășoară activitatea așa cum trebuie, așa încât ne confruntăm și cu alte dereglări - scăderea tensiunii arteriale, a pulsului, a ritmului respirator. Reumaticii și cardiacii - cei mai afectați Cei mai afectați sunt pacienții cu afecțiuni reumatismale, care simt dureri articulare pe o astfel de vreme, dar și cei cu afecțiuni cardio - vasculare. De asemenea, persoanele cu boli cronice, în special astmaticii și persoanele care suferă de bronșită cronică vor avea probleme în cazul scăderilor bruște de temperatură. Un risc crescut îl prezintă și persoanele cu afecțiuni imunologice care pot contacta mult mai ușor diverse răceli sau viroze. Cu cât trecerea de la o temperatură la alta este mai bruscă, cu atât efectele sunt mai accentuate. Bolnavii cronici au foarte mult de suferit, pentru că simptomele maladiei de care suferă se pot accentua. Remedii naturiste Care sunt principalele măsuri curative pe care trebuie să le ia o persoană meteosensibilă ne-a explicat tot dr. Mirela Cristea. În primul rând, dieta trebuie să fie una echilibrată, bazată pe multe legume și fructe. Trebuie asigurată, de asemenea, hidratarea corespunzătoare organismului. Sunt recomandate ceaiurile din păducel, ciuboțica - cucului, roiniță, sovârv, isop, salcie, salvie. Apiterapia este eficientă în caz că resimțiți stări de anxietate. Lăptișorul de matcă, spre exemplu, reechilibrează sistemul nervos. Este recomandată administrarea unei tablete, de trei ori pe zi. Alte remedii utilizate în caz de meteosensibilitate sunt acupunctura, reflexoterapia sau magnetoterapia.De la canicula de săptămâna trecută, am trecut la furtuni și temperaturi mai mici cu 20 de grade Celsius. Din păcate, organismul resimte negativ aceste schimbări bruște. Vi s-a întâmplat măcar o dată să vă doară articulațiile atunci când afară este înnorat sau să vă simțiți brusc foarte triști? Asta înseamnă că sunteți meteosensibili. Dr. Mirela Cristea, medic de familie cu competență în acupunctură și api - fitoterapie, ne-a explicat că persoanele meteosensibile sunt acelea dependente de acțiunea factorilor externi - temperatură, umiditate, presiune atmosferică, nebulozitate, vânt, radiații ionizante sau neionizante, ultraviolete, electricitate atmosferică. În mod normal, o persoană sănătoasă nu ar trebui să fie influențată de vremea de afară ceea ce înseamnă că, dacă acest lucru se întâmplă, persoana în cauză are echilibrul organismului ușor perturbat. Principalele simptome pe care le prezintă o persoană meteosensibilă sunt: durerile de cap, de articulații, senzația de mâini și picioare reci, prurit, stări depresive, anxietate. Potrivit medicilor, când afară este vremea mohorâtă, simțim dureri de cap, amețeli, dureri articulare, stări de tristețe. Funcțiile organismului nu își mai desfășoară activitatea așa cum trebuie, așa încât ne confruntăm și cu alte dereglări - scăderea tensiunii arteriale, a pulsului, a ritmului respirator. Reumaticii și cardiacii - cei mai afectați Cei mai afectați sunt pacienții cu afecțiuni reumatismale, care simt dureri articulare pe o astfel de vreme, dar și cei cu afecțiuni cardio - vasculare. De asemenea, persoanele cu boli cronice, în special astmaticii și persoanele care suferă de bronșită cronică vor avea probleme în cazul scăderilor bruște de temperatură. Un risc crescut îl prezintă și persoanele cu afecțiuni imunologice care pot contacta mult mai ușor diverse răceli sau viroze. Cu cât trecerea de la o temperatură la alta este mai bruscă, cu atât efectele sunt mai accentuate. Bolnavii cronici au foarte mult de suferit, pentru că simptomele maladiei de care suferă se pot accentua. Remedii naturiste Care sunt principalele măsuri curative pe care trebuie să le ia o persoană meteosensibilă ne-a explicat tot dr. Mirela Cristea. În primul rând, dieta trebuie să fie una echilibrată, bazată pe multe legume și fructe. Trebuie asigurată, de asemenea, hidratarea corespunzătoare organismului. Sunt recomandate ceaiurile din păducel, ciuboțica - cucului, roiniță, sovârv, isop, salcie, salvie. Apiterapia este eficientă în caz că resimțiți stări de anxietate. Lăptișorul de matcă, spre exemplu, reechilibrează sistemul nervos. Este recomandată administrarea unei tablete, de trei ori pe zi. Alte remedii utilizate în caz de meteosensibilitate sunt acupunctura, reflexoterapia sau magnetoterapia.