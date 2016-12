Vrei să te fereşti de boli? Bea bere

Vrei să te ferești de boli? Bea bere

Ştire online publicată Joi, 26 Aprilie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Este cunoscut faptul că printre băuturile alcoolice preferate de români,berea ocupă un loc fruntaș. În ciuda unor miturinegative create în jurul acestei băuturi, specialiștii susțin că berea consumată moderat prezintă o multitudine de beneficii asupra sănătății omului. Berea se situează pe locul trei în topul celor mai cunoscute băuturi din întreaga lume, după apă și ceai, spun cei de la Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție. Corina Zugravu, președintele centrului, susține că în țara noastră se consumă în jur de 90 de litri pe cap de locuitor în fiecare an. „Degeaba facem studii despre consumul de avocado, somon sau alte produse care abia se găsesc în România, trebuie să realizăm cercetări alimentare pentru a-i informa permanent pe români cu privire la ce consumă ei cel mai des”, a declarat, ieri, Corina Zugravu într-o conferință de presă. Mit spulberat: Berea nu îngrașă!Potrivit unor studii de specialitate, Corina Zugravu ne-a explicat că berea nu reprezintă un factor important în acumularea kilogramelor în plus. „Depinde de concentrația de alcool din bere, dar putem spune cu tărie că berea nu îngrașă. Băutura alcoolică are un conținut caloric redus, de doar 40 - 45 kcal la 100 de ml și mai mic decât conținutul caloric al sucurilor carbogazoase, iar berea fără alcool are doar 17 kcal la 100 de ml”, au precizat cei de la Centrul de Studii despre Bere. În plus, berea are rolul de a hidrata organismul după efort fizic, deoarece este compusă în proporție de 93% din apă, are un efect răcoritor și reduce senzația de sete. „În urma cercetărilor s-a constatat o hidratare mai eficientă în cazul sportivilor care au băut bere fără alcool în loc de apă după antrenamente”, a mai spus Corina Zugravu.Previne bolile de inimă și osteoporozaPreședintele Centrului de Studii despre Bere ne-a informat că cei care consumă cantități moderate de bere în fiecare zi pentru o perioadă mai lungă de timp vor avea colesterolul „rău” mai scăzut, vor putea preveni bolile oaselor și vor reduce riscul formării pietrelor la bilă și rinichi. De exemplu, un pahar de bere pe zi poate crește semnificativ colesterolul „bun” din organism, iar siliciul care se găsește în bere contribuie la prevenirea apariției osteoporozei. Mai mult, berea reprezintă o sursă de fibre solubile datorită conținutului de orz, dar conține și antioxidanți naturali care au efecte pozitive asupra sănătății. Specialiștii recomandă berea fără alcool și mamelor care alăptează, deoarece antioxidanții din bere se transmit bebelușului prin laptele matern. Corina Zugravu a precizat că pentru bărbați un consum moderat înseamnă cel mult două cutii de 330 ml de bere cu 5% alcool zilnic, iar pentru femei, care au ficatul mai sensibil, o singură cutie pe zi este suficientă.Burse pentru cei care vor să studieze consumul de bereLansat în luna martie a acestui an, Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție a fost înființat special pentru a investiga efectele consumului moderat de bere asupra organismului uman prin derularea de studii științifice și răspândirea informațiilor obținute în rândul comunității medicale și a populației. Pe lângă toate acestea, Centrul pune la dispoziția studenților constănțeni, și nu numai, un fond de 36.000 de euro destinați finanțării proiectelor de cercetare în acest domeniu. „Îi așteptăm pe cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate să ne trimită proiecte de cercetare originale și cât mai interesante pe tema efectelor consumului moderat de bere asupra organismului uman”, a afirmat Corina Zugravu. Precizăm că bursele se adresează studenților în ani terminali la orice specializare de natură științifică sau masteranzi, doctoranzi și post-doctoranzi, cu condiția să aparțină unor centre de învățământ superior sau centrede cercetare din România. Cei interesați mai au la dispoziție până la sfârșitul lunii mai să trimită proiectele. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul oficial al Centrului de Studii despre Bere, www.beresanatatenutritie.ro , iar proiectele se pot depunepe e-mail, la adresa centru@ beresanatatenutritie.ro.