Vrei să-i susţii pe copiii cu autism? Aleargă la Maratonul Nisipului

Vrei să-i susții pe copiii cu autism? Aleargă la Maratonul Nisipului

Centrul de Autism „Marea Neagră” face ultimele pregătiri pentru Maratonul Nisipului, acolo unde a reușit să atragă peste 130 de persoane ce doresc să alerge pentru susținerea morală și socială a copiilor cu autism.Jandarmii constănțeni au decis să sprijine cauza copiilor cu autism și să alerge alături de specialiștii și voluntarii centrului în tricouri inscripționate cu mesajul „ALERG pentru AUTISM MAREA NEAGRĂ”. Peste 25 de jandarmi, conduși de către inspector șef al instituției, col. Constantin Dima, vor alerga alături de psihologi, copii diagnosticați cu autism și părinți ai acestor copii.„Este firesc să răspundem pozitiv unui astfel de demers. Prin participarea la acest eveniment caritabil, ne manifestăm susținerea față de copiii diagnosticați cu această afecțiune, fiind conștienți de faptul că acești micuți există printre noi și trebuie sprijiniți pentru a se integra în societate”, a precizat col. Constantin Dima.În urma unei inițiative venite din partea părinților acestor copii și pentru ca mesajul pe care reprezentanții centrului doresc să-l transmită să fie cât mai puternic, câțiva membri ai echipei Autism Marea Neagră au hotărât să alerge legați între ei cu eșarfe albastre pe tot timpul cursei, pentru a-și demonstra solidaritatea și legătura ce există față de persoanele ce trec prin momente de dificultate.„Orice faptă de solidaritate pe care noi, comunitatea, o demonstrăm față de aceste familii ce au un copil cu o anumită dizabilitate reprezintă un semn de sprijin. Lansăm provocarea de a alerga legat pentru orice persoană ce dorește să vină alături de noi și să sprijine cauza familiilor ce se confruntă cu această dramă zi de zi. Apropierea zilei de 2 Aprilie, declarată Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, reprezintă un bun prilej de a atrage voluntari în acțiuni destinate per-soanelor cu dizabilități”, a precizat psiholog Adrian Gemănaru, manager Centrul Marea Neagră.Printre voluntarii care s-au alăturat evenimentului, se numără și părinți ai acestor copii. Alina B., mama unui copil cu autism, spune că a fost foarte greu să accepte un astfel de diagnostic. „La început, mi-a fost greu să accept un astfel de diagnostic pentru copilul meu, dar atunci când am întâlnit oameni cu aceleași probleme, am trecut mai ușor și am speranța că prin tot ceea ce fac, inclusiv că alerg, îmi voi putea recupera copilul”.