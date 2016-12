Vor să ne pună sănătatea în pericol! "Sunteţi mână-n mână cu producătorii de ţigări?"

1

Ultima problema a tarii :)

Legea asta e aiurea tare si nu din punctul de vedere al unui fumator, ci din puntul de vedere al uiui cetatean. Am rezolvat toate problemele tarii si asta era singura noastra problema :) Fumatul in spatiile publice. Noi avem maidanezi, nu avem spatii verzi si in plus suntem invadati de betoane .... Nu inteleg cum se interzice fumatul dar se dau aprobari pentru terase in mijlocul noxelor si a sute de masini ce trec prin fata teraselor zilnic prin fata acestora si sunt amplasate pe trotoar pe unde normal nu se campeaza :) Nu cumva e un fel de inchizitie ceea ce se intampla?