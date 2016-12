Vlad Voiculescu: „Pacientul trebuie să fie în centrul sistemului”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, împarte sfaturi pentru toți cetățenii pe pagina sa de socializare. Astfel află că: „În ultimii ani am participat la tot felul de conferințe și congrese despre sistemele medicale. Aproape fără excepție, în toate se vorbea despre nevoia de a pune pacientul în centrul sistemului. Ani de zile am auzit asta. Dar majoritatea activităților care se desfățoară în Ministerul Sănătății au în centru fie contractele, fie prețurile, fie bugetele, fie salariile, fie funcțiile. Toate acestea contează, desigur, dar rolul principal în aceste discuții nu este jucat de pacienți. De ce? Pentru că în România, dintre toți participanții la sistemul medical, pacientul are cea mai vulnerabilă poziție. E un fapt pe care îl vedem cu toții și îl simțim cu toții pe propria piele.Da, pacientul trebuie să fie în centrul sistemului. Iar interesele lui trebuie apărate dintr-o poziție centrală, nu dintr-una secundară, de simplu observator chemat la conferințe ca să dea bine, dar lăsat pe dinafara birourilor în care se iau decizii. Decizii legate de viața lui și a celor dragi lui.De aceea am o rugăminte importantă pentru viitorii miniștri ai Sănătății: vă rog să rezervați întotdeauna un post important din Ministerul Sănătății, cel de secretar de stat, pentru un reprezentant al pacienților. Să fie o persoană independentă și onestă, una care a dovedit în timp că a ajutat pacienții în ciuda defectelor sistemului. O persoană care știe cât de complicată este viața unui pacient într-un spital din România chiar și atunci când are alături medici buni, menționează Vlad Voisulescu în textul postat pe pagina sa de facebook.