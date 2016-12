Vlad Voiculescu: "Înţelegem nemulţumirea medicilor". Ministrul Sănătăţii anunţă drepturi în plus pentru medici

Vlad Voiculescu: "Înțelegem nemulțumirea medicilor". Ministrul Sănătății anunță drepturi în plus pentru medici

Ministerul Sănătății va transmite sindicatelor din sistemul sanitar o nouă formă a Ordinului de Ministru 870, care reglementează timpul de lucru și gărzile, a anunțat joi seara ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, după întâlnirea cu ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor vârstnice, Dragoș Pîslaru, și cu reprezentanții sindicali pe tema plății gărzilor suplimentare.„Înțelegem că nivelul remunerării din sistemul sanitar are de recuperat. Înțelegem nemulțumirea medicilor și înțelegem, de asemenea, sau trebuie să înțelegem că am făcut cățiva pași, un pas important a fost făcut cu această ordonanță (n.r. OUG 20), care reglementează câteva drepturi în plus pentru medici. Dincolo de asta, ce o să facem noi la Ministerul Sănătății, există acest faimos Ordin de Ministru 870, care reglementează timpul de lucru și gărzile, ne vom uita la acest ordin, am început deja, suntem în proces de revizuire a lui, am început, de fapt, de acum două săptămâni. Am avut o primă rundă de feedback de la sindicate, încorporăm acest feedback și luni vom avea o nouă formă transmisă către sindicate. Probabil, până la sfârșitul săptămânii vom avea deja acest ordin pus în transparență, va putea fi consultat de toată lumea și prevedem acolo câteva lucruri importante", a precizat Voiculescu, potrivit Agerpres.