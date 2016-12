Vitamine recomandate pentru sănătatea ta

Dacă vrei să fii mereu în formă atât fizic, cât și psihic, corpul tău are nevoie de vitamine naturale.De exemplu, vitamina A conține carotenoizi și retinol, substanțe ce ocrotesc ochii și îi mențin sănătoși. Totodată, vitamina A este și un puternic antioxidant ce elimină radicalii liberi care fac rău organismului nostru. Putem asimila vitamina A din majoritatea legumelor verzi, dar și în fructe sau legume precum dovleacul sau roșiile.Vitamina B6 îmbunătățește funcțiile creierului, iar vitamina B9 este esențială femeilor însărcinate, deoarece previne anemia și asigură dezvoltarea corectă a sistemului nervos pentru bebeluș. Vitamina B12 ajută la formarea de noi celule în organism și ne facilitează metabolismul. Cele mai importante surse de vitamina B6 sunt cerealele, carnea, bananele și ovăzul, vitamina B9 se găsește în ouă, ficat și legume verzi, iar vitamina B12 o putem asimila din lapte, brânză și pește.Și Vitamina C este un antioxidant esențial pentru sănătatea noastră și contribuie la vindecarea rănilor. Vitamina C se găsește în citrice, roșii, căpșuni și struguri.