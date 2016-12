Vitamina C, sprijin de nădejde pentru sistemul imunitar

Luni, 21 Decembrie 2009

Acidul ascorbic sau vitamina C, cum este cunoscut, este, probabil, nutrientul esențial din grupul vitaminelor. Asociată cu prevenirea și tratarea răcelilor și gripelor, vitamina C contribuie la lupta sistemului imunitar împotriva bacteriilor și virușilor. Vitamina C contribuie, de asemenea, la menținerea sănătății pielii, la funcționarea glandei suprarenale, participă la formarea unor enzime și ajută la asimilarea fierului de către organism. Această vitamină ajută sistemul imunitar datorită funcțiilor de a stimula producția de globule albe și de a scădea producția de histamină - proteină asociată cu alergiile. Medicii spun că o persoană ar trebui să ingereze, zilnic, cel puțin 60 de mg de vitamină C. Surse care conțin cantități suficiente de acid ascorbic sunt fructele și legumele, precum kiwi, citrice, cireșe, ardei sau măceșe.