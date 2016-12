Vitamina C ne protejează de cancer

Unul dintre cei mai importanți factori de protecție împotriva cancerului este alimentația sănătoasă și nu trebuie să excludeți vitamina C din meniu. Potrivit unui material informativ postat pe site-ul Direcției de Sănătate Publică din Constanța, aportul de vitamina C previne îmbolnăvirile, crește imunitatea și rezistența și apără organismul împotriva celulelor canceroase.Vitamina C sau acidul ascorbic a fost descoperit de către savantul maghiar Szent-Györgyi Albert, primul care a reușit să extragă substanța din ardei. Consumul regulat de vitamina C stimulează sistemul imunitar, crește rezis-tența organismului față de bolile infecto-contagioase și are un rol importat în respirația celulară. În plus, vitamina C vindecă rănile mai repede și regenerează țesuturile. Specialiștii mai recomandă acidul ascorbic pentru că are efect antistres și facilitează absorbția fierului. Totodată, împreună cu acidul folic și vitamina B12, stimulează maturarea globulelor roșii, scade colesterolul sangvin și protejează organismul față de substanțele cancerigene.Materialul informativ al DSP mai arată că, dintre plantele autohtone folosite în scop medicinal, cea mai mare cantitate de vitamine (A, C, E) și minerale se găsește în cătină. Aceasta conține și acizi grași esențiali polinesaturați, care sunt antioxidanți foarte buni. Fructele de cătină sunt excelente pentru sănătate, deoarece conțin de două ori mai multă vitamina C decât măceșul și de zece ori mai mult decât citricele, ele fiind considerate o importantă sursă de vitamina C.