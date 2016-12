VINE IARNA! Iată cum prevenim gripa

Infectiile respiratorii (cu transmitere respiratorie, aeriana) sunt mai frecvente in sezonul rece, la variatiile frecvente si bruste de temperature, ca urmare a conjugarii un factori favorizanti.Grupele de varste mai vulnerabile sunt grupele extreme (copiii si varstnicii), fara sa insemne ca grupele de varsta intermediara sunt excluse.- purtati imbracaminte si incaltaminte adecvata sezonului, acoperiti bine capul, mainile, picioarele si zona gatului- beti ceaiuri – caldute - din plante - introduceti in alimentatie produsele stupului – mierea este interzisa la copiii 0-1 an- faceti miscare adecvata varstei, antrenamentului si starii dvs. de sanatate- imbogatiti-va alimentatia cu legume crude si fructe (5 portii/zi)- vaccinati-va, dupa control la medical de familie (vaccinarea se face inainte ca boala sa apara)